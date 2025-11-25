寒流來襲直逼14度！好市多外套穿10年不壞 內行大推1款CP值爆表

今晚起東北季風增強，全台氣溫明顯下滑，部分地區最低溫恐降至14度，也帶動保暖商品買氣升溫。有民眾在網路分享，母親8年前在好市多購入的外套因在日本遺失，想再買同款卻已停產，便上網詢問「現在該買哪款好市多外套？」貼文曝光後，引發熱烈回應，網友紛推羽絨或刷毛系列，直呼輕便保暖，還有顧客自曝好市多大衣穿了10年仍完好，稱讚品質耐用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，母親過去曾在好市多買下一款外套，外型百搭不退流行，穿了7、8年依舊耐用，然而上月赴日本旅遊時不慎遺失，回國後想再購入卻發現已停產，因此希望尋求保暖又耐穿的新款，向網友請益「現在好市多最值得買的外套是哪一款？」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「之前我也蠻喜歡一款大衣，可惜也停產了」、「我也是沒壞就會一直穿的類型」、「上次買了一件風衣，騎車的時候風真的不會灌進來」，不少人力推好市多羽絨系列，「好市多的羽絨衣不錯，穿起來不會腫」、「羽絨款都不錯啊！輕便又保暖」。

也有人推薦刷毛與全法蘭絨材質外套，強調外型好看、保暖效果佳，許多消費者更是分享親身經驗，「有一款我記得是全法蘭絨材質的衣服，那件好穿」、「好市多服飾的品質比我想的好很多，鞋子也是」、「某天抓了一件六百多的香風外套，類似毛衣的感覺，現在穿很適合」、「冬裝這種一年不會穿到幾次其實都很耐穿，我大學時在好市多買了一件外套穿到現在」，甚至有人表示，「之前買過一件大衣，穿了快10年了」，直呼CP值極高。

有網友呼籲「看見喜歡就要立刻下手」，他分享自身經驗，幾年前在新竹門市看中一款風衣，版型好看卻因擔心尺寸不合而錯過，隔年想回頭選購時已消失無蹤，「真的會後悔，因為好市多的款式不一定會再出現」。