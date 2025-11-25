好市多黑五「1家電」折價700！一票會員心動：旅遊攜帶方便

美式賣場好市多「黑五折扣季」開跑，從24日至30日，超過500件商品參與優惠促銷。對此，一名網友分享，近期趁黑五在好市多購買一款摺疊吹風機，回家發現風力強、體積小，帶去國外直接插電就能用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多正在做黑五促銷，看到一款原價3399元的「雙電壓摺疊吹風機」折價700元，現在只要2699元，大讚這款風力強、體積小，還配備全電壓，帶去國外直接插電就能用，但缺點是把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡。

貼文一出後，不少網友都表示「有三段風速，吹風機使用的聲音不會太大，旅遊攜帶很方便，拿起來又不重」、「之前在電商買貴了，我露營都帶這支去，感覺可以再買欸！好便宜」、「打折好多喔！感覺可以再買一支」、「太優惠了吧！」、「好適合交換禮物」、「摺疊起來很小，跟IPhone Pro Max手機差不多大」、「上次看到的那台，超划算欸！」、「頭髮超多用這個吹超快乾」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「好市多的電器要慎選」、「去國外跟飯店要就有了，不用特別帶吹風機」。

好市多「黑色購物周 Black Friday」從11月24日至11月30日限時7天，營業時間提前至上午8點。今年從3C家電、飲食、冬季服飾、生活用品等超過500件商品參與優惠促銷，總優惠金額突破百萬元。