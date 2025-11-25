快訊

好市多熱賣一款乾酪 內行人提醒1處理細節：會更好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款乾酪，本想買回家嚐鮮，但又怕踩雷，於是先在社團詢問其他會員的購買心得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，近期在好市多看到一款「迷你貝比貝爾乾酪」，一整袋有28粒小包裝，售價469元。她表示自己一直很想買回家試試看，但因分量太大，害怕踩雷吃不習慣會很浪費，好奇發問「這個好吃嗎？」

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「炙燒後像烏魚子喔！好吃」、「好吃～單吃或放在吐司上烤」、「這個我吃了二三十年（從美國到台灣），喜歡吃起司的會超愛」、「我很喜歡吃，保存也方便」、「我非常喜歡，但是沒有降價我就不買了！」、「好吃又方便，單吃或是烤都好吃」、「個人覺得還不錯吃」。

此外，也有內行網友提醒，這款乾酪有包覆一層蠟，記得要拿掉，回應「塑膠去掉後，紅色外皮是蠟也要去掉，中間有一條白色的紙撕開，裡面才是起司，然後要用鍋子煎過融化後會更好吃，不能直接吃」、「第一次吃覺得不好吃，因為連蠟一起咬下去了，蠟拿掉就好吃了」。

迷你貝比貝爾乾酪。圖擷自好市多官網
迷你貝比貝爾乾酪。圖擷自好市多官網

好市多 起司
