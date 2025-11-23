美廉社1款米超夯！部落客讚「便宜、長輩一吃就指定」：整袋整袋搬
美廉社Simple Mart以「巷弄裡的社區超市」著稱，近年在網路上討論度持續攀升，包括啤酒、茶葉蛋等品項都被網友視為高CP值必買。不過，美食部落客「Tigerdog/老虎狗」表示，美廉社真正最強的商品其實是「米」，尤其是店內獨賣的花東芋香米，不僅價格便宜，香氣與口感更讓長輩一吃就固定指名。
「Tigerdog/老虎狗」在臉書分享，爸爸強力推薦美廉社的花東芋香米，3公斤一大袋，售價落在169元至198元之間，而自己實際品嘗後，也覺得相當不錯，「不是只有便宜，是真的好吃，煮的時候整鍋芋頭香，米香、軟Q、超順口，每次到門市都會看到有人整袋整袋搬」。
貼文引起不少老饕的認同，「芋香米愛好者，已經購買三次以上，真的是好吃」、「真的好吃，今天要再回購」、「謝謝，等下就去買」、「吃過就回不去了」、「可以不要再推了嗎，鮮奶都買不到了」、「芋香米真的好吃，電鍋加熱蒸煮時，室內充滿芋香」、「我現在幾乎不下廚了，不然肯定去買一包回家試試」。
但也有網友提出不同看法，「我剛買一包，裡面有滿多米蟲」、「如果能夠真空包裝就更好了」、「說真的香氣可以，但口感不OK」、「芋香米真的超好吃，蒸完也很香，但我個人買兩次壽司米，覺得不推，個人吃久了都會覺得噁心，完熟米也不錯」、「上禮拜有買，是好吃，但是我聞不出來芋頭味」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
