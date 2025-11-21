好市多1款料理包「吃得到整塊牛肉」 老饕力推：CP值高、回購多次

現代人生活忙碌，三餐大多外食解決，即使想自己做飯也懶得動手，這時料理包就成為最好的幫手。臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款可以吃到豐富牛肉的料理包，份量足夠、味道鮮美，不少老饕大讚CP值很高。

從臉書管理員分享的照片看到，這款清燉牛肉湯的料理包非常大包，加熱倒出來後可以看到有非常大塊的牛肉塊，金黃色的湯汁看起來也非常鮮美，管理員大讚這款牛肉湯可以吃到整塊牛肉，湯頭又很夠味，特價後CP值真的很高。

《今購百科》也介紹這款清燉牛肉湯一盒有4袋，每袋約1人份500公克，加熱3分鐘後就可以直接食用。牛肉嚴選澳洲牛肋條，並用牛大骨與多種蔬果慢火熬煮，並且無添加防腐劑。除了可以放入火鍋料理之外，還能加入麵條及配料做成牛肉麵，湯汁還能和白飯攪拌一起享用，民眾可依照自己喜好來搭配。

貼文一出引起熱議，不少老饕也極力推薦，「這個好吃又方便」、「加麵很好吃，希望常有優惠」、「加麵、加蔬菜就是一碗很好吃的牛肉麵了，回購多次了」、「很好吃，嘗鮮買了開一包當晚餐，有加菜料，發現肉量足、味道也夠，油因為打開倒出來的時候都留在包裝袋內側了，所以不油，馬上隔天再加碼去扛了5箱」、「好吃又經濟實惠」、「超值！爽吃百元牛肉麵」。

不過也有人覺得吃起來太鹹、太油，其他網友則建議可以加點水稀釋一下；還有內行人分享心得，「煮麵或是弄成湯飯都好吃，覺得太鹹可以再加一點水稀釋，袋子上會有凝固的牛油，不加入湯裡面也可以另外用保鮮盒裝起來炒菜」。