快40年沒漲過價！他曝超商1飲料只要10元一票人點頭：最後的良心商品

台灣人愛喝飲料，有人偏愛手搖飲，也有人喜歡超商飲料，但隨著物價高漲，飲料價格也跟著調高。有網友日前為了想把錢找開，於是到超商買東西，結果發現統一麥香紅茶鋁箔包只要10元，讓他驚呼整間超商裡，這瓶飲料最便宜。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前因為身上只有鈔票、沒有零錢，他於是到超商想隨便買個商品把錢找開，原本想買條青箭口香糖就好，但發現價格漲到18元，只好再找其他商品。東找西找，原PO發現統一麥香紅茶300ml只要10元，讓他非常訝異，直呼「千漲萬漲，這個沒漲過」。

貼文引起不少人的認同，「除了甜一點，味道勝過98%手搖飲紅茶，穩定不走味」、「已經是台灣最後的良心商品」、「我每次都買整箱力挺」、「以前的第一代包裝開始，就是賣10元了，那時的競品雪克33紅茶還比它貴」、「個人覺得一定要鋁箔包才好喝」、「從我國小到現在沒漲過，快40年」、「這好喝，歷久不衰」、「小時候：10元好貴；長大後：太便宜了吧」。

但也有網友認為味道太甜了，「太甜，根本是糖水」、「我年輕時愛喝，現在喝真的很甜」、「以前很愛，現在覺得太甜」、「甜度降低一些會更好」、「缺點就是太甜了，不然挺好喝的」。

還有老饕分享麥香紅茶的各種喝法，「加鮮奶很好喝」、「可以讓它變紅茶拿鐵」、「品質穩定40年如一日，加鮮奶是風味絕口的『鮮奶茶』」、「結冰水喝一半再把紅茶全部倒進去，超好喝」、「加檸檬+冰塊超好喝，馬上身價變35元」、「結冰打冰沙，加牛奶」。