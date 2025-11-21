快訊

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

走路就有LINE POINTS！《LINE散步趣》上下班賺點數 對決好友也能拿金幣

心動警告！TWICE子瑜抵台微笑揮手 千名粉絲迎接「歡迎回家」

快40年沒漲過價！他曝超商1飲料只要10元一票人點頭：最後的良心商品

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夏天天氣炎熱，飲料成為民眾消暑的最佳選擇，不論是手搖飲或是超商飲料，都有不錯的銷量。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／AI生成
台灣夏天天氣炎熱，飲料成為民眾消暑的最佳選擇，不論是手搖飲或是超商飲料，都有不錯的銷量。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／AI生成

台灣人愛喝飲料，有人偏愛手搖飲，也有人喜歡超商飲料，但隨著物價高漲，飲料價格也跟著調高。有網友日前為了想把錢找開，於是到超商買東西，結果發現統一麥香紅茶鋁箔包只要10元，讓他驚呼整間超商裡，這瓶飲料最便宜。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，日前因為身上只有鈔票、沒有零錢，他於是到超商想隨便買個商品把錢找開，原本想買條青箭口香糖就好，但發現價格漲到18元，只好再找其他商品。東找西找，原PO發現統一麥香紅茶300ml只要10元，讓他非常訝異，直呼「千漲萬漲，這個沒漲過」。

貼文引起不少人的認同，「除了甜一點，味道勝過98%手搖飲紅茶，穩定不走味」、「已經是台灣最後的良心商品」、「我每次都買整箱力挺」、「以前的第一代包裝開始，就是賣10元了，那時的競品雪克33紅茶還比它貴」、「個人覺得一定要鋁箔包才好喝」、「從我國小到現在沒漲過，快40年」、「這好喝，歷久不衰」、「小時候：10元好貴；長大後：太便宜了吧」。

但也有網友認為味道太甜了，「太甜，根本是糖水」、「我年輕時愛喝，現在喝真的很甜」、「以前很愛，現在覺得太甜」、「甜度降低一些會更好」、「缺點就是太甜了，不然挺好喝的」。

還有老饕分享麥香紅茶的各種喝法，「加鮮奶很好喝」、「可以讓它變紅茶拿鐵」、「品質穩定40年如一日，加鮮奶是風味絕口的『鮮奶茶』」、「結冰水喝一半再把紅茶全部倒進去，超好喝」、「加檸檬+冰塊超好喝，馬上身價變35元」、「結冰打冰沙，加牛奶」。

超商 飲料 漲價

延伸閱讀

手搖飲的戰國時代？2025明星、網紅手搖討論度TOP 10

手搖飲新境界！BLIKE「東方美人」1杯388、巃蕪「高山烏龍」1杯450

不菸不酒也會罹癌！醫曝「4慢性毒物」要避開：熬夜、喝手搖飲也中標

紅茶霸主換人當？網狂推「這家速食店」伯爵茶：濃郁又順口

相關新聞

快40年沒漲過價！他曝超商1飲料只要10元一票人點頭：最後的良心商品

台灣人愛喝飲料，有人偏愛手搖飲，也有人喜歡超商飲料，但隨著物價高漲，飲料價格也跟著調高。有網友日前為了想把錢找開，於是到超商買東西，結果發現統一麥香紅茶鋁箔包只要10元，讓他驚呼整間超商裡，這瓶飲料最便宜。

她讚好市多「1甜點」大人、小孩超愛吃 網友評價兩極

美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在好市多發現一款小蛋糕，甜度不會太高，適合當晚餐前的小點心。貼文一出後，引起熱議。

家樂福「1隱藏服務」太強！網友試過後大推：CP值爆表

台灣民眾愛逛量販與超市，各家賣場也紛紛推出免費附加服務搶客，好市多以試吃聞名、全聯主打免費Wi-Fi。近期家樂福則有民眾發現，只要購買館內牛排，結帳後即可請現場人員「免費代煎」，且部分門市還會附上燒烤蔬菜，成為不少常客心中的隱藏美食。

紅茶霸主換人當？網狂推「這家速食店」伯爵茶：濃郁又順口

在台灣，說到飲品紅茶霸主，多數人第一時間想到的，不是摩斯就是全家的仙女紅茶。然而，最近有網友發現すき家（Sukiya）的伯爵紅茶竟意外好喝，直呼和摩斯不相上下，引發網友討論。

內行人才知道！美廉社1款平價鮮奶默默賣翻 網讚：比其他牌便宜20元

對多數家庭而言，鮮奶幾乎是冰箱常備品，從單喝、料理都少不了它。以往大家習慣到全聯、家樂福挑品牌，不少人都有自己的愛牌小農鮮奶，不過近期有內行網友點出，美廉社也藏著一款評價極高、價位還特別佛心的牛奶，那就是與台農合作的「心樸鮮奶」。

逛商場驚見這款國民飲料至少13種口味 網笑：這是一個種族

台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者，其中推出超過20年的「阿薩姆奶茶」更是不少人從小喝到大的國民飲料。然而近日有民眾逛商場時意外發現，阿薩姆奶茶的口味多到超乎想像，一整排罐裝、紙盒產品排列在架上，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。