她讚好市多「1甜點」大人、小孩超愛吃 網友評價兩極
美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。一名女網友分享，近期在好市多發現一款小蛋糕，甜度不會太高，適合當晚餐前的小點心。貼文一出後，引起熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款「帕蒂小蛋糕」，因為小孩幼稚園下課後總會喊肚子餓，決定買這款小蛋糕回家，當作晚餐前的小甜點，一包總共有45個，售價339元，讓她直呼「CP值超高」。
貼文一出後，不少買過的網友都表示，「我家小孩很愛！姑姑我本人也很喜歡」、「星期六下午，我們家也買了，一下嗑一包」、「我覺得好吃，但是很甜」、「我覺得很好吃，小孩也超愛的」、「這真的大人也愛」。
不過，也有其他人不愛，「好甜！家裡滯銷，後來只好我跟老公吃，吃得很痛苦」、「很乾，大人小孩都不愛」、「又甜又乾，小孩不愛」、「太甜了」、「從來沒吃過這麼難吃的日本蛋糕」。
