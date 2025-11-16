家樂福「1隱藏服務」太強！網友試過後大推：CP值爆表

台灣民眾愛逛量販店與超市，各家賣場也紛紛推出免費附加服務搶客，好市多以試吃聞名、全聯主打免費Wi-Fi。近期在家樂福則有民眾發現，只要購買館內牛排，結帳後即可請現場人員「免費代煎」，且部分門市還會附上燒烤蔬菜，成為不少常客心中的隱藏美食。

一名網友近日在Threads上分享自己到家樂福體驗免費代煎牛排的影片。畫面中，工作人員戴手套、熟練地在鐵板上煎牛排，外層微酥、內部保持嫩度，最後再切成適口大小。原PO表示，他購買的是「澳洲牛排＋荷包蛋」僅231元，現場提供餐具，可直接在賣場內享用，整體方便又划算。

貼文曝光後，許多民眾分享自身經驗。有些人認為代煎服務最大的優點，是能省下處理油煙的麻煩，「煎牛排只要五分鐘，清廚房卻要花二十分鐘」；也有人指出，以同等份量來看，比外食或夜市骰子牛更經濟實惠，難怪附近門市常聚集熟客，乾脆把賣場當作簡易餐廳。

另有網友提到其他大型賣場也有類似服務，有些需酌收費用，有些則會加配菜、白飯或提供限定時段。根據家樂福先前公告，全台共有32家分店提供免費代煎牛排服務，包括內湖、北投、蘆洲、板橋、土城、林口、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄、花蓮與宜蘭等地。由於每家門市細節與時段略有差異，建議「直接詢問就近店家」最為準確。