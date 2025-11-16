快訊

紅茶霸主換人當？網狂推「這家速食店」伯爵茶：濃郁又順口

聯合新聞網／ 綜合報導
すき家的伯爵紅茶因香氣明顯、口感順口，意外引發討論。示意圖／ingimage
すき家的伯爵紅茶因香氣明顯、口感順口，意外引發討論。示意圖／ingimage

在台灣，說到飲品紅茶霸主，多數人第一時間想到的，不是摩斯就是全家的仙女紅茶。然而，最近有網友發現すき家（Sukiya）的伯爵紅茶竟意外好喝，直呼和摩斯不相上下，引發網友討論。

原PO在Threads上表示，自己原本並無抱持太大期待，沒想到伯爵紅茶一口下肚卻驚為天人，直呼：「根本是被紅茶耽誤的速食店。」茶味既濃郁又順口，甜度也不會膩，心中的排名與摩斯紅茶不相上下。

貼文曝光後，不少網友躍躍欲試。有人認為すき家的伯爵紅茶香氣明顯、甜度平衡，也有人覺得味道神似「紅茶花傳」無糖伯爵的加糖版本，一喝就停不下來。許多人分享，現在去門市時幾乎必點紅茶，味噌湯反倒成了備用選項，「超級好喝！飯吃不完但伯爵茶一定要喝完！」、「我都點兩杯喝才會過癮。」

除了飲料，原PO也提到甜點的表現同樣亮眼。有人偏愛那款布丁綿滑的質地，認為奶香濃郁、份量剛好，是すき家低調的隱藏版強項；也有人坦言比較習慣復古硬布丁，因此感受平平，但仍認為以連鎖速食店來說已相當不錯。

不過，部分網友反映伯爵茶似乎只在特定門市販售，由於すき家並未公布販售門市的清單，各地供應狀況略有差異，民眾若想嚐鮮，建議直接向附近門市詢問，或親自到店確認，才能確定是否能夠買到。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

