內行人才知道！美廉社1款平價鮮奶默默賣翻 網讚：比其他牌便宜20元

聯合新聞網／ 綜合報導
對多數家庭而言，鮮奶幾乎是冰箱常備品。示意圖／ingimage
對多數家庭而言，鮮奶幾乎是冰箱常備品，從單喝、料理都少不了它。以往大家習慣到全聯、家樂福挑品牌，不少人都有自己的愛牌小農鮮奶，不過近期有內行網友點出，美廉社也藏著一款評價極高、價位還特別佛心的牛奶，那就是與台農合作的「心樸鮮奶」。

美食作家林承彥日前在臉書分享，他長年在美廉社挖到不少高CP值好物，其中最讓他驚豔的除了茶葉蛋，就是心樸鮮奶，「直接比林鳳營還有瑞穗便宜了20元左右，我記得946ml好像是76元吧！」價格親民到讓他大讚超值。

貼文一出，許多心樸支持者立刻跳出來附和，紛紛留言：「美廉社的心樸優格，CP值沒話說，不過都要碰運氣才買得到」、「我常買美廉社的心樸鮮乳，因為過期會壞掉才是無添加（指100%生乳）」、「心樸優格也推薦」、「牛奶已經調漲成79元一陣子了，但還是比全聯鮮奶特價時更便宜」、「牛奶真的很優」。

據了解，「心樸鮮奶」為心樸市集與台農的聯名商品，也是美廉社的自有品牌系列之一，主打100%生乳、無添加成分。2019年上市時936ml售價僅75元，七年來只小幅調整至79元，價格極具競爭力，美廉社店內販售的現煮拿鐵，使用的正是這款鮮奶。

鮮奶 美廉社 美食
