逛商場驚見這款國民飲料至少13種口味 網笑：這是一個種族

台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者，其中推出超過20年的「阿薩姆奶茶」更是不少人從小喝到大的國民飲料。然而近日有民眾逛商場時意外發現，阿薩姆奶茶的口味多到超乎想像，一整排罐裝、紙盒產品排列在架上，引發網友熱議。

一名網友在社群平台Threads分享照片，表示自己被飲料架上的景象震驚：「好多沒看過的飲料，主要是一排的阿薩姆」。從原PO上傳的畫面可見，貨架上擺放著多款利樂包飲品，阿薩姆奶茶系列直接占據一整層，粗略一算至少有13種不同風味，單一品牌能推出這麼多變化，也讓不少人感到驚訝。

網友紛紛表示，「自我最後一次教召後，再也沒有看過這麼多阿薩姆」、「當兵販賣機系列」、「黑白酷奇（奶油巧克力餅乾）口味最好喝，但現在停售了」、「阿薩姆還是原味好喝，不過哈密瓜我也蠻喜歡的，剛好今天才補貨」、「小時候喜歡喝的阿薩姆蘋果奶茶」、「阿薩姆四季春超好喝，以前在寶雅上班的時候每天都喝，現在寶雅沒賣了，外面也很難遇到，真的很哭」、「好想買下這三排，看了很舒服」、「阿薩姆是一個種族，不是品牌」。

事實上，阿薩姆奶茶隸屬「匯竑國際股份有限公司」，自2004年推出經典原味後便長年熱銷。品牌多年來陸續推出蘋果、草莓、芋香、榛果、巧克力等不同口味，以及双茶會等系列產品；除了奶茶之外，也延伸出蘋果紅茶、蜜桃綠茶、芒果紅茶等水果茶飲。依官方商品頁顯示，阿薩姆奶茶系列目前已超過18種以上。