快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

逛商場驚見這款國民飲料至少13種口味 網笑：這是一個種族

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者。示意圖／聯合報系資料照片
台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者。示意圖／聯合報系資料照片

台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者，其中推出超過20年的「阿薩姆奶茶」更是不少人從小喝到大的國民飲料。然而近日有民眾逛商場時意外發現，阿薩姆奶茶的口味多到超乎想像，一整排罐裝、紙盒產品排列在架上，引發網友熱議。

一名網友在社群平台Threads分享照片，表示自己被飲料架上的景象震驚：「好多沒看過的飲料，主要是一排的阿薩姆」。從原PO上傳的畫面可見，貨架上擺放著多款利樂包飲品，阿薩姆奶茶系列直接占據一整層，粗略一算至少有13種不同風味，單一品牌能推出這麼多變化，也讓不少人感到驚訝。

網友紛紛表示，「自我最後一次教召後，再也沒有看過這麼多阿薩姆」、「當兵販賣機系列」、「黑白酷奇（奶油巧克力餅乾）口味最好喝，但現在停售了」、「阿薩姆還是原味好喝，不過哈密瓜我也蠻喜歡的，剛好今天才補貨」、「小時候喜歡喝的阿薩姆蘋果奶茶」、「阿薩姆四季春超好喝，以前在寶雅上班的時候每天都喝，現在寶雅沒賣了，外面也很難遇到，真的很哭」、「好想買下這三排，看了很舒服」、「阿薩姆是一個種族，不是品牌」。

事實上，阿薩姆奶茶隸屬「匯竑國際股份有限公司」，自2004年推出經典原味後便長年熱銷。品牌多年來陸續推出蘋果、草莓、芋香、榛果、巧克力等不同口味，以及双茶會等系列產品；除了奶茶之外，也延伸出蘋果紅茶、蜜桃綠茶、芒果紅茶等水果茶飲。依官方商品頁顯示，阿薩姆奶茶系列目前已超過18種以上。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

奶茶 Threads 飲料 手搖飲
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

考試不及格…醫師娘嘆小孩成績差難釋懷 網見年級傻眼：放過他

日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」：9成旅客早有徵兆

站起來眼前一黑？ 醫曝最常見兇手是「它」 一堆人忽略

相關新聞

逛商場驚見這款國民飲料至少13種口味 網笑：這是一個種族

台灣飲料選擇多元，從手搖飲到超商瓶裝、利樂包飲品，各品牌都有死忠支持者，其中推出超過20年的「阿薩姆奶茶」更是不少人從小喝到大的國民飲料。然而近日有民眾逛商場時意外發現，阿薩姆奶茶的口味多到超乎想像，一整排罐裝、紙盒產品排列在架上，引發網友熱議。

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多看到一條金飾，依照黃金銀樓市價換算，發現製成金飾的工錢，大約落在1萬5000元，讓她驚呼「工錢要這麼高？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1冷凍美食讓她大讚「小鳥胃福音」 網笑：我兒子吃5個才飽

不少人愛逛好市多，原因不外乎商品種類豐富，價格又實惠。有一名女網友分享在好市多買到的迷你披薩，回家用烤箱加熱後，尺寸和味道都讓她大讚很好吃，一個就會飽了。貼文一出，不少老饕也大讚全家都愛吃。

全聯1款廚房用品獲眾人好評 過來人力推：用過就愛上

廚房通常在烹飪完後都會髒亂不堪，抹布、紙巾就成了清潔的最佳利器。有一名女網友日前在全聯買了一款廚房紙巾，使用過後大讚厚度夠厚、吸水力佳，甚至連油都可以擦得很乾淨，讓她非常驚豔。貼文獲得不少共鳴，多數人也極力推薦。

好市多西班牙橄欖油大降300元！內行見包裝搖頭：比較適合做香皂

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一則讓人驚訝的消息。他發現科克蘭西班牙橄欖油3公升裝的售價突然大幅下降，從原本的800多元降到僅539元，足足便宜了300多元！該網友不禁發文直呼：「發生什麼事？」

好市多熱賣1款調味料 老饕曝「隱藏吃法」：多吃一碗飯

美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款調味料，買回家後發現意外的「隱藏吃法」，讓他能多吃一碗飯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。