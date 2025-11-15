快訊

好市多「24K黃金手鍊」標價藏玄機！她試算驚呼：工錢這麼高

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多看到一條金飾，依照黃金銀樓市價換算，發現製成金飾的工錢，大約落在1萬5000元，讓她驚呼「工錢要這麼高？」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享一條金飾的照片，可以發現商品是「24K黃金手鍊512厘」，價格為9萬1799元。

這名網友進一步說明，512厘=5.12錢，按照黃金銀樓市價，一錢約以1萬5000元計算，5.12錢約7萬6800元，但好市多的標價卻是9萬1799元，扣除後等於光工錢就要1萬5000元，讓她好奇發問「工錢要這麼高？」。

貼文一出後，不少網友都表示「好市多的飾金本來就工錢很貴」、「現在工錢很貴，有的還算入設計費」、「買了馬上虧工錢，賣掉的時候沒算工錢，所以傻子才買有工錢的黃金」、「好市多飾金工錢頗高，自己算一算就知道」、「好市多的黃金商品，定價不是隨每天銀樓價格浮動的，之前也發生過金價漲上去了，賣場裡面的黃金相對低價的狀況」。

此外，也有網友建議不如買金條、金塊，回應「好市多適合買金塊，可以刷卡還有回饋」、「說真的這種在銀樓大約工錢3-4千元就覺得很多了，如果是我會買金條比較保值」、「飾品沒用，不如金條」、「買金塊就沒這問題了」。

