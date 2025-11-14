好市多1冷凍美食讓她大讚「小鳥胃福音」 網笑：我兒子吃5個才飽

不少人愛逛好市多，原因不外乎商品種類豐富，價格又實惠。有一名女網友分享在好市多買到的迷你披薩，回家用烤箱加熱後，尺寸和味道都讓她大讚很好吃，一個就會飽了。貼文一出，不少老饕也大讚全家都愛吃。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己買到的迷你披薩，她說這款披薩大小根本是小鳥胃的人福音，自己吃一個就飽了，而且味道也很好，醬料給得很足完全不乾，連兒子也吃得很開心。

從好市多官網查詢發現，這款德國進口的冷凍迷你披薩一盒有24入，每一個披薩30公克，一盒售價299元，等於平均一個披薩只要12.46元。披薩的餅皮使用三種不同麵粉製作而成（小麥粉/杜蘭小麥粉/大麥粉），增加餅皮香氣，從冰箱拿出來後不需要解凍，放入烤箱約7分鐘即可食用。

貼文引起兩極看法，有人覺得味道還不錯，「我也有買，很好吃」、「今天早上才烤給小朋友當早餐，挑食的大兒子說還不錯」、「這個我買過一次，剛開始覺得沒什麼料看起來還好，但是烤起來吃的時候感覺蠻好吃的，不會很乾，然後調味剛剛好，不會太重也不會太淡，蠻好吃的」、「好吃，個人喜歡用電鍋蒸」、「這個很方便，我也有買過，小小一個不用怕吃不完，小孩也喜歡吃」、「我們家蠻喜歡吃的，不難吃，當個小點心很不錯」。

但也有不少網友覺得味道太鹹，「偏鹹，小小的」、「我重口味都覺得很鹹」、「我個人覺得太鹹，所以會再加上鳳梨切片跟起司下去烤，變成夏威夷，小孩更喜歡」、「買過一次，我覺得口味偏鹹，平常很愛吃披薩的兒子也不愛，不然料算足」、「番茄醬太多起司太少，整體變得太鹹」、「沒什麼料，偏鹹不好吃，吃多了有點膩」。

對於原PO覺得吃一個就飽，有網友覺得這款披薩還是偏小了些，「吃一個會飽？很小一個耶，妳是超級小鳥胃」、「一個大概兩口耶，覺得妳胃比小鳥還要小」、「我兒子五歲可以吃3～4個」、「一個就飽？很羨慕」、「我兒子小6早上要吃5個才飽」、「我一次都要吃一包4個才有感覺」。