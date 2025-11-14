全聯1款廚房用品獲眾人好評 過來人力推：用過就愛上

廚房通常在烹飪完後都會髒亂不堪，抹布、紙巾就成了清潔的最佳利器。有一名女網友日前在全聯買了一款廚房紙巾，使用過後大讚厚度夠厚、吸水力佳，甚至連油都可以擦得很乾淨，讓她非常驚豔。貼文獲得不少共鳴，多數人也極力推薦。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，之前在全聯消費時，看到一款包裝有可愛貓咪的廚房紙巾，因為包裝可愛，再加上產品設計成可以掛起來抽取，而且又有特價，因此便買回家試用看看。

沒想到使用過後，原PO非常滿意，大讚這款紙巾夠厚，吸油、吸水也很OK，煎完東西後擦拭油漬都不怕破掉，就連鍋蓋上的一層油也能擦得很乾淨，讓她十分滿意。

不僅如此，原PO說這款廚房紙巾擦完桌面還不會掉屑，不像其他品牌擦完還要重擦一遍。此外，她還會拿來吸食材表面的水，或是擦各種液體，都非常方便。原PO坦言以前覺得廚房紙巾都差不多，但用過這款品牌後，真的有「一分錢、一分貨」的感覺。

貼文吸引不少討論，留言一致也給予好評，「推！每次特價必買，真的很好用」、「包裝好可愛！我之前也有看到他們家其他哆啦A夢的產品」、「之前特價買過一次，發現真的有比其他牌的厚很多，後來都買他們家的」、「用過好幾家，Tempo的這款真的最好用，紙完全不會爛掉」。

許多愛好者也分享使用經驗，「這款真的好用！油真的可以擦得超乾淨，每次全聯特價，絕對是掃個一兩串回家」、「這款廚房紙巾拿來吸血水很方便，上次處理鮭魚，用它輕輕一擦就吸乾，不會破也不會黏在食物上，超順手」、「這款拿來擦鏡子也可，不會留水痕」、「Tempo廚房紙巾真的好用，擦油鍋一張就可以搞定，也不會破」、「推！有用來吸過雞排上的油，真的比一般的紙巾還不會黏一堆紙屑在食物上」、「我都拿來鋪在煎好的肉下面，油會被吸掉一半」。