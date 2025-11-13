好市多西班牙橄欖油大降300元！內行見包裝搖頭：比較適合做香皂

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一則讓人驚訝的消息。他發現科克蘭西班牙橄欖油3公升裝的售價突然大幅下降，從原本的800多元降到僅539元，足足便宜了300多元！該網友不禁發文直呼：「發生什麼事？」

貼文一經曝光，立即引發熱烈討論，許多網友針對這款橄欖油展開激烈辯論。有人指出：「這個是混合油喔！真的要吃健康的不要買這種的喔」、「任何油類只選擇玻璃瓶」、「橄欖油眉角很多…初榨、特級初榨、酸價（有沒有標示、是多少），還是要看清楚。」

也有網友表示：「這是初榨+精煉，不是純初榨」、「這不是Extra Virgin，不推，買這種精煉的，不如不要買」、「這不是初榨的，而是二次or三次提煉出來的橄欖油，基本上可以視作次級品。」甚至有人強調：「用它來打皂，這款很多做手工皂的皂友拿來打皂，這價格可以屯」、「這是橄欖粕油，比較適合做肥皂化工用。」

此外，也有專業網友分享選購橄欖油的小技巧：「其實除了看是不是100%pure extra virgin olive oil之外，還要聞聞味道，真正好油聞起來有草本香味，而不是混油的人工味！」、「橄欖油等級：1.extra virgin olive oil貼桶小包裝。2.virgins olive oil 暗色玻璃瓶。3.olive oil 塑膠瓶。」

然而，也有不少人對塑膠桶裝的橄欖油表示疑慮：「油不要買塑膠桶裝的，這很重要」、「非冷壓初榨、用塑膠容器，這種我都pass」、「家庭就別用這種劣質油了，這種很多都是自營餐廳買的。」

不過，根據外媒《Daily Meal》報導，近年橄欖豐收導致市場供應量增加，加上關稅戰影響，讓部分橄欖油價格有所波動。好市多也表示，其自有品牌「科克蘭有機特級初榨橄欖油」因深受會員喜愛，公司得以與全球供應商談判價格，並從不同產區採購，以避開部分關稅衝擊，建議會員可趁大降價趕緊入手。