好市多熱賣1款調味料 老饕曝「隱藏吃法」：多吃一碗飯

美式賣場好市多因實惠的價格，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款調味料，買回家後發現意外的「隱藏吃法」，讓他能多吃一碗飯。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多中和店購買一款「貝果大蒜鹽」調味料，某次他把大蒜鹽和白飯拌在一起，美味程度讓他直呼「原來這才是貝果調味料的正確吃法，多吃一碗飯…」。

貼文一出，不少老饕分享各種吃法，「鹹的食物都可以撒，味道很好，我喜歡拿來當牛排鹽，混合無鹽奶油抹在法國麵包上也很棒」、「拿來烤青花椰好吃，有秋天的fu」、「早上撒雞腿排上也很美味」、「這罐好用，每天早餐都撒它，百搭」、「配澱粉都絕」。

不過，也有部分網友持不同意見，「我極不喜歡此款，買了就用光它吧！所以隨便撒在任何料理」、「真的會鹹，別撒太多」。

根據好市多官網，貝果大蒜鹽的主要成分有白芝麻、烤洋蔥、烤大蒜、海鹽、黑芝麻，除了直接灑在貝果上，也可以當作調味料，用於酪梨吐司、沙拉、烤蔬菜等，用途十分廣泛。