她好奇全聯「綠色包裝瑞穗鮮乳」差在哪？ 眾人全好評：連醫生都推

鮮乳的營養價值高，是不少人吃早餐搭配飲料的選擇，多數家庭也會到超市採購鮮乳回家。有一名女網友日前在全聯福利中心看到一款綠色包裝的瑞穗鮮乳，讓他好奇這款和一般的瑞穗鮮乳有什麼不同？貼文引來不少討論，多數人都力推「好喝又健康」。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前因為家裡的鮮乳喝完了，於是請老公下班時順便去全聯買一瓶回來。當她看到老公買回來的瑞穗鮮乳是綠色包裝，感到很好奇，以為是新出的商品，於是上網發文請教大家，「跟一般的有哪裡不一樣嗎？」

不少人對於這款鮮乳都給予一致好評，「這個蠻好喝的」、「這個我覺得比原本的好喝，還有玻璃瓶的Dr.Milker也好喝」、「我每次去全聯最愛買的就是這一瓶」、「好喝，價錢也貴」、「女兒一開始不愛喝鮮奶，說臭臭的，但這罐她倒可以接受，很妙」。

內行人也解釋這款鮮乳的好處，「低溫殺菌比較能保留牛奶中的養分，市面上非常少牛奶這麼『搞剛』（台語，指花費很多時間和心力），我看到這瓶都會順手拿個好幾瓶，其他牛奶自動跳過」、「它出很久了，只是它比較不好買，因為不好保存，低溫殺菌，我比較喜歡這瓶」、「之前看過醫生推薦這罐，有多了免疫球蛋白、乳鐵蛋白成分，就會輪流買來喝」、「差別在這罐比較低溫殺菌，可以多保留營養成分，口感喝起來偏清爽」。