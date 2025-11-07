她好奇全聯「綠色包裝瑞穗鮮乳」差在哪？ 眾人全好評：連醫生都推

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心（全聯）。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心（全聯）。圖／聯合報系資料照片

鮮乳的營養價值高，是不少人吃早餐搭配飲料的選擇，多數家庭也會到超市採購鮮乳回家。有一名女網友日前在全聯福利中心看到一款綠色包裝的瑞穗鮮乳，讓他好奇這款和一般的瑞穗鮮乳有什麼不同？貼文引來不少討論，多數人都力推「好喝又健康」。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前因為家裡的鮮乳喝完了，於是請老公下班時順便去全聯買一瓶回來。當她看到老公買回來的瑞穗鮮乳是綠色包裝，感到很好奇，以為是新出的商品，於是上網發文請教大家，「跟一般的有哪裡不一樣嗎？」

不少人對於這款鮮乳都給予一致好評，「這個蠻好喝的」、「這個我覺得比原本的好喝，還有玻璃瓶的Dr.Milker也好喝」、「我每次去全聯最愛買的就是這一瓶」、「好喝，價錢也貴」、「女兒一開始不愛喝鮮奶，說臭臭的，但這罐她倒可以接受，很妙」。

內行人也解釋這款鮮乳的好處，「低溫殺菌比較能保留牛奶中的養分，市面上非常少牛奶這麼『搞剛』（台語，指花費很多時間和心力），我看到這瓶都會順手拿個好幾瓶，其他牛奶自動跳過」、「它出很久了，只是它比較不好買，因為不好保存，低溫殺菌，我比較喜歡這瓶」、「之前看過醫生推薦這罐，有多了免疫球蛋白、乳鐵蛋白成分，就會輪流買來喝」、「差別在這罐比較低溫殺菌，可以多保留營養成分，口感喝起來偏清爽」。

全聯1炸物獲老饕力推「連小孩都愛」 網建議氣炸更好吃

不少人愛吃炸物，其中甜不辣是炸物攤最常見的品項之一，有些人也會到超市直接購買回家料理。有一名女網友日前在全聯買到一款手工甜不辣，品嘗過後大讚真的很好吃，連孩子都愛，獲得不少老饕的認同。

太乾噎人！Costco地瓜遭狠批「卡牙縫」 內行揭踩雷關鍵

近期有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購買地瓜的經驗，直言「地瓜太乾噎人！！還有很粗的纖維！！」此貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，眾人紛紛留言表示有相同的困擾。

好喝不苦！好市多「1咖啡」限時降價 網瘋搶直呼：划算到看到空架

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多樣、價格實惠受到消費者青睞。近日有網友發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元、約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「這價錢真的划算」。

不必飛日本買！好市多開賣「失眠救星」無羊枕頭 價格更佛

現代人生活節奏快速，容易累積壓力與疲勞，導致晚上輾轉難眠。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧最近表示，台灣好市多（Costco）上架在日本爆紅的「無羊枕頭」了，一顆枕頭重量4.6公斤，但價格比日本便宜很多，不少網友也分享自己躺這款枕頭秒睡著的經驗。

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用 網推：還可清電鍋

皂垢是一種灰白色物質，通常出現在浴室的地板或磁磚表面。一名網友發文，稱他使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好，不僅不傷手而且清得非常乾淨，可謂「清潔神器」，對此，也有網友分享除了清浴室皂垢，還可以清洗電鍋。

