全聯1炸物獲老饕力推「連小孩都愛」 網建議氣炸更好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心販售的商品種類豐富又齊全，是不少消費者採買的優先選擇。圖／聯合報系資料照
不少人愛吃炸物，其中甜不辣是炸物攤最常見的品項之一，有些人也會到超市直接購買回家料理。有一名女網友日前在全聯買到一款手工甜不辣，品嘗過後大讚真的很好吃，連孩子都愛，獲得不少老饕的認同。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享這款炸物，她說日前在全聯看到架上這個「基隆手工天婦羅片」，一盒63元有5片，買回家後簡單煎一下，再撒點胡椒鹽就上桌。原PO說口感酥酥脆脆的，非常好吃，就連兒子也很愛。

貼文一出，不少吃過的人也認同，「這個真的很好吃」、「看了妳的貼文，嘴饞立刻買了」、「全聯的這個甜不辣，真的好吃」、「這款我也覺得不錯」、「牛蒡天婦羅也很好吃」、「我家外勞也很愛這個」、「全聯的甜不辣跟牛蒡甜不辣都還不錯」。

還有內行人分享各種料理方式，「其實用氣炸鍋或烤箱更好，還可以把甜不辣的油逼出來」、「氣炸真的很好吃」、「切條氣炸更好吃」、「可以先切細條狀再油煎炸」、「這款我也喜歡拿來煮湯、煮火鍋，煮得軟爛軟爛的」、「這款條狀或片狀都好吃！我是用烤的」。

