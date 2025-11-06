太乾噎人！Costco地瓜遭狠批「卡牙縫」 內行揭踩雷關鍵

近期有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，抱怨自己在好市多購買的地瓜品質不佳，掀起一波熱烈討論。該名網友表示：「Costco這次買的地瓜，往好處說是微甜、乾乾鬆鬆的有栗子的口感；但往實話說，就是太乾噎人，還有很粗的纖維！」此言一出，迅速引來大批網友共鳴，紛紛留言吐槽這次的地瓜「根本不能吃」。

不少網友紛紛表示自己也遇到同樣的問題，留言內容充滿抱怨：「太老了吧」、「有絲真的很不行」、「我買了一袋，跟在吃頭髮一樣」、「感覺吃了會卡牙縫」、「對，我都丟了，超難吃的，還有絲！唉」、「我的蒸過會黑黑的欸」、「同感！這次的地瓜纖維太粗了，氣炸一輪發現太乾硬，趕快做成別的東西」、「這次的真的超級難吃」、「會卡牙縫的纖維」、「我只能水煮，讓它不至於噎死我自己，真的有夠乾的」。

更有網友直接建議退貨或向客服反映：「這是品質不好的地瓜，如果你不退貨，建議打給客服人員反映」。

然而，也有部分網友指出可能是季節因素導致地瓜品質不佳。他們表示：「地瓜在夏天本來就會這樣，冬天的地瓜會最好吃」、「冬天再買地瓜，會好吃很多，夏天的地瓜都這樣」、「這個季節黃地瓜就是這樣，哪裡買都差不多」、「粗纖維好像是季節因素，我在市場買的相同品種的地瓜，也是有粗纖維，但是地瓜有甜、鬆軟」。