快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

好喝不苦！好市多「1咖啡」限時降價 網瘋搶直呼：划算到看到空架

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場Costco好市多。聯合報系資料照
美式賣場Costco好市多。聯合報系資料照

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多樣、價格實惠受到消費者青睞。近日有網友發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元、約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「這價錢真的划算」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，星巴克中度烘焙咖啡目前特價至11月9日止，「看到空架就知道我沒誇張」，強調優惠價格難得，「能用399買到星巴克咖啡真的划算，一次30杯還能喝一個月」，並提醒平常愛喝星巴克的民眾可趁機補貨。

貼文曝光後，不少愛好者紛紛留言分享心得，表示「冷泡比較好喝」、「加牛奶一起泡」、「有特價就買」、「不會很苦」、「即溶方便，想泡就泡」、「這款我蠻喜歡的」、「加冰淇淋就變漂浮咖啡」、「這價錢真的可以多買，之前一盒快500」、「好喝不苦」等，認為口感順口、價格實惠，是通勤族與咖啡控的平價選擇。

不過，也有部分網友持不同看法，認為「沒有特別喜歡即溶咖啡」、「身體好的可以多喝」、「賣的是信仰和品牌」、「不好喝耶⋯」、「喝過一次覺得不好喝就再也不買了」、「口味普通。 拿來提神而已」。

好市多

延伸閱讀

大陸星巴克賣給博裕資本 出售60%股權 金額1,236億元

星巴克賣掉中國大陸事業了！博裕資本40億美元買下多數股權

不必飛日本買！好市多開賣「失眠救星」無羊枕頭 價格更佛

她怨好市多蔓越莓鮮果酸又澀 內行喊「別直接吃」曝正確享用法

相關新聞

好喝不苦！好市多「1咖啡」限時降價 網瘋搶直呼：划算到看到空架

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多樣、價格實惠受到消費者青睞。近日有網友發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元、約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「這價錢真的划算」。

不必飛日本買！好市多開賣「失眠救星」無羊枕頭 價格更佛

現代人生活節奏快速，容易累積壓力與疲勞，導致晚上輾轉難眠。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧最近表示，台灣好市多（Costco）上架在日本爆紅的「無羊枕頭」了，一顆枕頭重量4.6公斤，但價格比日本便宜很多，不少網友也分享自己躺這款枕頭秒睡著的經驗。

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用 網推：還可清電鍋

皂垢是一種灰白色物質，通常出現在浴室的地板或磁磚表面。一名網友發文，稱他使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好，不僅不傷手而且清得非常乾淨，可謂「清潔神器」，對此，也有網友分享除了清浴室皂垢，還可以清洗電鍋。

全聯無預警推出新功能！婆媽狂讚：有科技超市感

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯採買時，發現貨架上出現「電子價卡」，讓他驚呼「全聯的價牌會動了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

她怨好市多蔓越莓鮮果酸又澀 內行喊「別直接吃」曝正確享用法

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問：「請問這蔓越莓是直接吃嗎？很酸又有點苦澀啊…」此貼文一出，立刻引發眾多網友熱烈討論，紛紛分享自己對蔓越莓鮮果的食用心得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。