好喝不苦！好市多「1咖啡」限時降價 網瘋搶直呼：划算到看到空架

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多樣、價格實惠受到消費者青睞。近日有網友發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元、約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「這價錢真的划算」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，星巴克中度烘焙咖啡目前特價至11月9日止，「看到空架就知道我沒誇張」，強調優惠價格難得，「能用399買到星巴克咖啡真的划算，一次30杯還能喝一個月」，並提醒平常愛喝星巴克的民眾可趁機補貨。

貼文曝光後，不少愛好者紛紛留言分享心得，表示「冷泡比較好喝」、「加牛奶一起泡」、「有特價就買」、「不會很苦」、「即溶方便，想泡就泡」、「這款我蠻喜歡的」、「加冰淇淋就變漂浮咖啡」、「這價錢真的可以多買，之前一盒快500」、「好喝不苦」等，認為口感順口、價格實惠，是通勤族與咖啡控的平價選擇。

不過，也有部分網友持不同看法，認為「沒有特別喜歡即溶咖啡」、「身體好的可以多喝」、「賣的是信仰和品牌」、「不好喝耶⋯」、「喝過一次覺得不好喝就再也不買了」、「口味普通。 拿來提神而已」。