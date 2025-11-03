不必飛日本買！好市多開賣「失眠救星」無羊枕頭 價格更佛

現代人生活節奏快速，容易累積壓力與疲勞，導致晚上輾轉難眠。前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧最近表示，台灣好市多（Costco）上架在日本爆紅的「無羊枕頭」了，一顆枕頭重量4.6公斤，但價格比日本便宜很多，不少網友也分享自己躺這款枕頭秒睡著的經驗。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，他跟太太之前去日本旅遊時，特別買回重量級的「無羊枕頭」，一顆枕頭重達4.6公斤，雖然在日本爆紅，是失眠救星，但他太太跟女兒都覺得枕頭高度偏高，而他則是習慣側睡，因此雖然不覺得枕頭有特別高，但整體上成效沒有傳言來的驚人。

最近也有網友分享，台灣好市多已經在賣無羊枕頭了，林氏璧則推測應該是「極柔軟」這款，就跟他從日本扛回的一樣。台灣好市多的價格為3249元，日本賣22000日圓（約新台幣4400元），因此在台灣購買更加便宜，林氏璧也提醒想購買的民眾「若想要枕頭低一點，請考慮至極3.7公斤或調音2.7公斤」。

林氏璧的臉書貼文曝光後，有許多網友回應「我才剛扛回來而已」、「台灣早點出，我就不用跑去日本買了」、「這個價錢很好耶，太便宜了」、「我買過一個好好睡，家人也想買」、「這我前幾天買了一個，還真好睡」、「這個側睡超好，我可以去搬（買）了」、「很重但是秒睡」、「很厲害的價格」、「好市多這價格很可以，還不用自己搬回台灣」。