浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用 網推：還可清電鍋

皂垢是一種灰白色物質，通常出現在浴室的地板或磁磚表面。一名網友發文，稱他使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好，不僅不傷手而且清得非常乾淨，可謂「清潔神器」，對此，也有網友分享除了清浴室皂垢，還可以清洗電鍋。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示她無意間發現家裡有一罐過期的白醋，覺得醋是酸的，推測可以清除鹼性的浴室皂垢，因此直接將白醋噴在皂垢上，沒想到堆積的皂垢順利地隨著白醋流了下來，不僅沒戴手套不傷手，清潔效果也非常好，簡直是清潔神器。

原PO建議，調配比例看浴室的皂垢本身有多厚，也可以不用稀釋直接用，或是一半醋一半水，他本身是直接噴上去就很有效果了，但清潔過程中還是建議配戴口罩，因為醋在侵蝕皂垢的味道還是很刺鼻的。

此文一出，也有網友推薦可以使用檸檬酸等物質清潔，「我是用加倍潔檸檬酸，比較沒醋的酸味，相對也比較便宜」、「白醋搭洗潔精、蘇打粉等作家庭衛生清潔劑也有較廣泛不錯效果」、「妙管家皂垢殺手，比魔術靈強，可用於稍微厚一點的垢，但是可能要重複2次以上才能乾淨，最後就是我也很推薦的潔瓷浴廁清潔劑，效果極佳」。

更有網友分享使用白醋清潔的實例，「白醋直接倒在電鍋也非常好用」、「電鍋內鍋烹煮完，鍋內有任何難去除的油垢水垢，只要趁內鍋還有熱度將白醋倒下去，按保溫功能，讓它悶2-3小時，再水槽刷一下，倒掉自來水沖洗，就像剛買回來一樣新」、「要等白醋完全乾了，才知道有沒有乾淨，因為有的皂垢已經深入玻璃的毛細孔」。