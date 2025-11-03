快訊

寶佳集團旗下堡新投資突襲！掌握逾一成股權 中工：覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用 網推：還可清電鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好。示意圖／ingimage
一名網友使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好。示意圖／ingimage

皂垢是一種灰白色物質，通常出現在浴室的地板或磁磚表面。一名網友發文，稱他使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好，不僅不傷手而且清得非常乾淨，可謂「清潔神器」，對此，也有網友分享除了清浴室皂垢，還可以清洗電鍋。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示她無意間發現家裡有一罐過期的白醋，覺得醋是酸的，推測可以清除鹼性的浴室皂垢，因此直接將白醋噴在皂垢上，沒想到堆積的皂垢順利地隨著白醋流了下來，不僅沒戴手套不傷手，清潔效果也非常好，簡直是清潔神器。

原PO建議，調配比例看浴室的皂垢本身有多厚，也可以不用稀釋直接用，或是一半醋一半水，他本身是直接噴上去就很有效果了，但清潔過程中還是建議配戴口罩，因為醋在侵蝕皂垢的味道還是很刺鼻的。

此文一出，也有網友推薦可以使用檸檬酸等物質清潔，「我是用加倍潔檸檬酸，比較沒醋的酸味，相對也比較便宜」、「白醋搭洗潔精、蘇打粉等作家庭衛生清潔劑也有較廣泛不錯效果」、「妙管家皂垢殺手，比魔術靈強，可用於稍微厚一點的垢，但是可能要重複2次以上才能乾淨，最後就是我也很推薦的潔瓷浴廁清潔劑，效果極佳」。

更有網友分享使用白醋清潔的實例，「白醋直接倒在電鍋也非常好用」、「電鍋內鍋烹煮完，鍋內有任何難去除的油垢水垢，只要趁內鍋還有熱度將白醋倒下去，按保溫功能，讓它悶2-3小時，再水槽刷一下，倒掉自來水沖洗，就像剛買回來一樣新」、「要等白醋完全乾了，才知道有沒有乾淨，因為有的皂垢已經深入玻璃的毛細孔」。

白醋 浴室

延伸閱讀

常打掃腦袋更靈光！大型研究：做家事可預防失智 高風險者也有效

老是打不到蚊子？原來手勢錯了！教你打蚊子一招必中的超神訣竅｜元氣網

冬天晾衣服濕答答？家事達人教4秘訣：快乾無霉味

氣溫下降正是防蟑關鍵期 專家揭「無毒清潔法」有效除卵滅源

相關新聞

浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用 網推：還可清電鍋

皂垢是一種灰白色物質，通常出現在浴室的地板或磁磚表面。一名網友發文，稱他使用「白醋」清潔浴室的皂垢，沒想到效果非常好，不僅不傷手而且清得非常乾淨，可謂「清潔神器」，對此，也有網友分享除了清浴室皂垢，還可以清洗電鍋。

全聯無預警推出新功能！婆媽狂讚：有科技超市感

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯採買時，發現貨架上出現「電子價卡」，讓他驚呼「全聯的價牌會動了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

她怨好市多蔓越莓鮮果酸又澀 內行喊「別直接吃」曝正確享用法

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問：「請問這蔓越莓是直接吃嗎？很酸又有點苦澀啊…」此貼文一出，立刻引發眾多網友熱烈討論，紛紛分享自己對蔓越莓鮮果的食用心得。

一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

近來民眾健康意識高漲，連假過後更傾向選擇「低負擔、零罪惡」的飲食，不少便利商店順勢推出無糖或輕盈系飲品搶攻市場。近日有網友分享...

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。