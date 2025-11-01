全聯無預警推出新功能！婆媽狂讚：有科技超市感

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯採買時，發現貨架上出現「電子價卡」，讓他驚呼「全聯的價牌會動了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一段影片，可以發現全聯的蔬菜區、甜點區，牌價卡已更新成動態螢幕，蔬菜區的牌價卡，會顯示「我生產的，我負責」、「農友訂價，公道安心」、「許可標章，透明溯源」、「直採直送，最快3小時到貨」的顯示文字；甜點區則是有五彩繽紛的背景，搭配電子價格，相當時髦。

貼文一出後，不少網友都表示「有科技超市的感覺，店員也省事換標籤」、「哇塞！這麼活潑！」、「好酷喔」、「是電子價卡耶！」、「突然好像發現什麼新大陸」、「這是如何辦到的？太厲害了」、「店員應該會輕鬆很多」、「拜託超商也換一換」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「把價格標示清楚，不要價牌跟結帳是2種價格，這才是消費者想要的」、「一些錢花在增設自助結帳不好嗎？」、「裝些花里花俏的，結果還是用貼紙貼標價，也不設自助結帳，寧願讓客人排隊結帳」、「我不在乎他會動，我只在乎價格對不對」。

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

她怨好市多蔓越莓鮮果酸又澀 內行喊「別直接吃」曝正確享用法

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問：「請問這蔓越莓是直接吃嗎？很酸又有點苦澀啊…」此貼文一出，立刻引發眾多網友熱烈討論，紛紛分享自己對蔓越莓鮮果的食用心得。

一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

近來民眾健康意識高漲，連假過後更傾向選擇「低負擔、零罪惡」的飲食，不少便利商店順勢推出無糖或輕盈系飲品搶攻市場。近日有網友分享...

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

