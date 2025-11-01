全聯無預警推出新功能！婆媽狂讚：有科技超市感

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯採買時，發現貨架上出現「電子價卡」，讓他驚呼「全聯的價牌會動了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一段影片，可以發現全聯的蔬菜區、甜點區，牌價卡已更新成動態螢幕，蔬菜區的牌價卡，會顯示「我生產的，我負責」、「農友訂價，公道安心」、「許可標章，透明溯源」、「直採直送，最快3小時到貨」的顯示文字；甜點區則是有五彩繽紛的背景，搭配電子價格，相當時髦。

貼文一出後，不少網友都表示「有科技超市的感覺，店員也省事換標籤」、「哇塞！這麼活潑！」、「好酷喔」、「是電子價卡耶！」、「突然好像發現什麼新大陸」、「這是如何辦到的？太厲害了」、「店員應該會輕鬆很多」、「拜託超商也換一換」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「把價格標示清楚，不要價牌跟結帳是2種價格，這才是消費者想要的」、「一些錢花在增設自助結帳不好嗎？」、「裝些花里花俏的，結果還是用貼紙貼標價，也不設自助結帳，寧願讓客人排隊結帳」、「我不在乎他會動，我只在乎價格對不對」。