快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

聯合新聞網／ 綜合報導
味味A排骨雞麵。圖／聯合報系資料照片
味味A排骨雞麵。圖／聯合報系資料照片

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

不少人發現全家超商推出「味味A排骨雞湯麵」口味的系列產品，除了泡麵以外，近日還有「排骨雞醬香嫩雞胸」、「排骨雞起司炒麵麵包」，獨特創意成功在網路上掀起討論，不只Threads，臉書社團、Dcard、PTT都有網友分享品嘗後的心得，再度替品牌打響知名度。

有老饕發文分享品嘗過「排骨雞起司炒麵麵包」後的感想，笑說炒麵加起司和麵包的組合就讓人覺得很罪惡，麵包很鬆軟，加上排骨雞麵的鹹香，口味稍微偏鹹一點，但整體上還算好吃，澱粉控或重口味的人會喜歡。而這款炒麵麵包單價是59元，活動期間搭配指定飲品只要69元。

有網友對於泡麵口味的炒麵麵包感到非常好奇，「罪惡的一天」、「餐點多一樣選擇，造福鄉民耶」、「這創意遲到了40年」、「早上看到微波的排骨雞胸肉，現在又有排骨雞麵包，現在要變成排骨雞宇宙了嗎？」、「碳水+碳水，這樣真的很難理解啊」、「改天出排骨雞口味甜點我也不意外了」、「這（澱粉）炸彈太可怕了，不會鹹嗎？」、「酷，很想吃炒麵包都沒機會吃」。

雖然不少人覺得吃起來太鹹，但還算好吃，「很好吃，我喜歡那個麵體很香」、「好吃，可是吃完很空虛」、「這個好吃，讓我對全家重拾希望了」、「吃下去也是想像中的那個泡麵味，起司我感覺不夠多，如果整片灑滿會再加分。整體比較重口味，早上吃還是稍嫌油膩了點，但還是不錯吃」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

全家 超商 泡麵 炒麵 麵包

延伸閱讀

蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味 網友驚訝：就覺得不像

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

網咖泡麵特別好吃有訣竅？ 前員工曝真正原因：想太多了

人與人的差距！他淚曝員工餐吃泡麵 釣出科技業打工仔「嗑螃蟹」：2月胖13公斤

相關新聞

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

她怨好市多蔓越莓鮮果酸又澀 內行喊「別直接吃」曝正確享用法

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問：「請問這蔓越莓是直接吃嗎？很酸又有點苦澀啊…」此貼文一出，立刻引發眾多網友熱烈討論，紛紛分享自己對蔓越莓鮮果的食用心得。

一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

近來民眾健康意識高漲，連假過後更傾向選擇「低負擔、零罪惡」的飲食，不少便利商店順勢推出無糖或輕盈系飲品搶攻市場。近日有網友分享...

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不輸來一客！老饕推這款「泡麵界黑馬」：湯頭驚豔海味滿滿

台灣人相當愛吃泡麵，一名網友分享，近期發現台酒推出「魚蝦口味」的杯麵，湯頭讓他很驚艷，直呼「不輸來一客」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。