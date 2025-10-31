繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

泡麵市場競爭激烈，除了台灣本土的泡麵品牌以外，還得面對國外產品的壓力，廠商只得想方設法研發新產品來搶客。老字號泡麵「味味A排骨雞湯麵」繼推出同口味的雞胸肉後，又上市「排骨雞起司炒麵麵包」，再度炒熱話題。

不少人發現全家超商推出「味味A排骨雞湯麵」口味的系列產品，除了泡麵以外，近日還有「排骨雞醬香嫩雞胸」、「排骨雞起司炒麵麵包」，獨特創意成功在網路上掀起討論，不只Threads，臉書社團、Dcard、PTT都有網友分享品嘗後的心得，再度替品牌打響知名度。

有老饕發文分享品嘗過「排骨雞起司炒麵麵包」後的感想，笑說炒麵加起司和麵包的組合就讓人覺得很罪惡，麵包很鬆軟，加上排骨雞麵的鹹香，口味稍微偏鹹一點，但整體上還算好吃，澱粉控或重口味的人會喜歡。而這款炒麵麵包單價是59元，活動期間搭配指定飲品只要69元。

有網友對於泡麵口味的炒麵麵包感到非常好奇，「罪惡的一天」、「餐點多一樣選擇，造福鄉民耶」、「這創意遲到了40年」、「早上看到微波的排骨雞胸肉，現在又有排骨雞麵包，現在要變成排骨雞宇宙了嗎？」、「碳水+碳水，這樣真的很難理解啊」、「改天出排骨雞口味甜點我也不意外了」、「這（澱粉）炸彈太可怕了，不會鹹嗎？」、「酷，很想吃炒麵包都沒機會吃」。

雖然不少人覺得吃起來太鹹，但還算好吃，「很好吃，我喜歡那個麵體很香」、「好吃，可是吃完很空虛」、「這個好吃，讓我對全家重拾希望了」、「吃下去也是想像中的那個泡麵味，起司我感覺不夠多，如果整片灑滿會再加分。整體比較重口味，早上吃還是稍嫌油膩了點，但還是不錯吃」。