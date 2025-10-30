她抱怨好市多蔓越莓鮮果「酸到靈魂出竅」 網友笑噴：又是沒做功課的人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。業者提供
有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問：「請問這蔓越莓是直接吃嗎？很酸又有點苦澀啊…」此貼文一出，立刻引發眾多網友熱烈討論，紛紛分享自己對蔓越莓鮮果的食用心得。

許多網友表示蔓越莓鮮果因為味道酸澀，並不適合直接食用，並建議應搭配其他食材或加工後再享用。一名網友幽默回應：「又是沒做功課想買來直接吃的人XD」，還有人指出：「我住加拿大，沒有人直接吃，google很好用。」

其他網友也紛紛留言：「市面上的蔓越莓果乾都是調味過的，蔓越莓鮮果比較酸澀，適合加其他水果或優格打勻吃，直接食用味道較難被接受」、「本來就是酸而且非常澀」、「酸到靈魂出竅」。

不少網友分享了自己的創意吃法，像是製作果醬或搭配其他食材。一名網友提到：「洗乾淨加黃砂糖下去煮成果醬，不用加水，前幾天才做好一盒果醬，泡成果汁或加在無糖優格都好吃。」另一名網友則表示：「我直接做成果醬，打果汁加一點。」還有人分享：「冷凍不退冰直接加優格跟蜂蜜」、「我拿到電鍋加糖煮」、「直接拿去釀酒」。

