一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，在全家超商購入一款無糖飲料後驚為天人，天天報到掃貨，掀起討論熱潮。圖／全家便利商店提供
近來民眾健康意識高漲，連假過後更傾向選擇「低負擔、零罪惡」的飲食，不少便利商店順勢推出無糖或輕盈系飲品搶攻市場。近日有網友分享，在全家超商購入一款無糖飲料後驚為天人，天天報到掃貨，掀起討論熱潮。許多網友紛紛表示「真的好喝到會囤一箱」，還有內行人加碼提醒，現正搭配點數活動，僅花1元就能爽喝一瓶。

一名網友在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區」發文表示，全家健康志向系列新推出「紅豆薏仁水」，自己嚐鮮後驚艷不已，直呼「紅豆味清爽又順口，現在只喝這款無糖茶，幾乎天天報到一瓶」。其他內行人也指出，目前全家祭出限時優惠，第二瓶只要10元，若是會員更能透過App以3000點數換購，僅需1元銅板價就能入手，吸引不少網友跟進搶買。

該貼文一出，立刻吸引破千人按讚，網友紛紛留言大讚「無糖又好喝」、「三款口味都不錯，我最愛決明子」、「香氣十足，喝起來竟然無糖，立刻囤各口味一箱」、「現在想喝無糖茶都選它，希望能成為常態商品」、「不錯喝！黑豆跟桂圓也好喝」、「好喝，有紅豆香氣，冰過更讚」、「黑豆口味餐後喝很解膩，順便幫助消化」。不過，也有人理性表示，「特價可以試試看，原價就不會特別買」、「若是原價可能會考慮其他選擇」。

根據《聯合新聞網》報導，全家表示健康志向系列飲品共有三款各具特色：其中「紅豆薏仁水」結合紅豆、薏仁與紅米，口感清爽、易入口；「黑豆決明子」選用炒焙黑豆、黑米、牛蒡與決明子，風味樸實帶香氣；「桂圓紅棗水」則以紅棗、桂圓搭配南非國寶茶與羅漢果，呈現自然甘潤，帶來秋冬暖意。全系列無咖啡因、低負擔，並推出限時優惠，即日起至11月25日任選第2瓶只要10元。

全家健康志向飲品「紅豆薏仁水」、「黑豆決明子」與「桂圓紅棗水」新上市，每瓶售價35元，即日起至11月25日，三款新品推出限時嚐鮮活動，任選第二件10元。全家／提供
近來民眾健康意識高漲，連假過後更傾向選擇「低負擔、零罪惡」的飲食，不少便利商店順勢推出無糖或輕盈系飲品搶攻市場。近日有網友分享...

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人相當愛吃泡麵，一名網友分享，近期發現台酒推出「魚蝦口味」的杯麵，湯頭讓他很驚艷，直呼「不輸來一客」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

美式賣場好市多有提供磨豆機，讓會員免費使用。一名女網友分享，近期在好市多磨咖啡豆時，發現機器裡竟摻雜胡椒粒，讓她整包咖啡豆全毀。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣有不少美食或小物在外國人眼裡是最佳的伴手禮，有一名女網友日前在大賣場看到有南韓遊客狂掃貨架上的牙線棒，讓她相當訝異。貼文引起不少共鳴，許多人都大讚台灣的牙線棒耐用不容易斷，再加上外國Youtuber推薦，難怪會成為伴手禮。

