台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享「味味A排骨雞麵兩件套」，直呼美味。圖擷自臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」
宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，他經過超商時，發現味味A排骨雞麵居然出了一款「排骨雞醬香嫩雞胸」，泡麵是23元，雞胸肉價格則是69元，他因此興奮地購入，認為「爽感無價」。

一名網友分享「味味A排骨雞麵兩件套」，直呼美味。圖擷自臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」
原PO分享，這款雞胸肉出奇軟嫩，加上以排骨雞湯底調味，簡直是為了排骨雞麵加料而生的產品，他也坦言「一開始太興奮，直到吃光才發現忘記拍成品照，回家中途又買了一組，補上照片跟大家分享」。從原PO分享的照片可看出，排骨雞湯麵加上一整塊雞胸肉，讓整碗麵看起來十足豐富。

而此泡麵搭配組也引起PTT熱議，有網友大讚「光看包裝味道就都飄出來了」、「期待7-11出統一肉燥麵口味（雞胸肉）」、「好想加蛋來吃」、「深夜放毒利器」，但也有網友認為「剛吃完，跟想像中的味道落差滿大的，不鹹也不香」。

味味A排骨雞麵是味丹在1973年推出的泡麵口味，到現在已經熱銷超過50年，是台灣泡麵界的王者，與統一肉燥麵、維力炸醬麵、味王原汁牛肉麵並稱為「泡麵四大天王」。

《聯合新聞網》曾報導過泡麵排行，在去年（2024）泡麵10大排行中，味味A排骨雞麵是第六名，從第一名依序排名為：統一肉燥麵、來一客-鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉麵(袋)、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉麵、統一鮮蝦麵、統一阿Q雞汁排骨桶麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵(碗)。

排骨 泡麵

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人相當愛吃泡麵，一名網友分享，近期發現台酒推出「魚蝦口味」的杯麵，湯頭讓他很驚艷，直呼「不輸來一客」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

美式賣場好市多有提供磨豆機，讓會員免費使用。一名女網友分享，近期在好市多磨咖啡豆時，發現機器裡竟摻雜胡椒粒，讓她整包咖啡豆全毀。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣有不少美食或小物在外國人眼裡是最佳的伴手禮，有一名女網友日前在大賣場看到有南韓遊客狂掃貨架上的牙線棒，讓她相當訝異。貼文引起不少共鳴，許多人都大讚台灣的牙線棒耐用不容易斷，再加上外國Youtuber推薦，難怪會成為伴手禮。

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現1款曾經熱賣的進口水果，又重新上架了，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

