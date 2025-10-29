台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

宵夜時來一碗熱熱的泡麵，在這即將入冬的季節，是許多人味蕾的一大享受。日前有位網友興奮分享，台灣泡麵「四大天王」之一的「味味A排骨雞麵」，居然出了同口味的即食雞胸肉，被戲稱為「味味A排骨雞兩件套」，吃過的網友大讚「光看包裝味道都飄出來了」。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，他經過超商時，發現味味A排骨雞麵居然出了一款「排骨雞醬香嫩雞胸」，泡麵是23元，雞胸肉價格則是69元，他因此興奮地購入，認為「爽感無價」。

一名網友分享「味味A排骨雞麵兩件套」，直呼美味。圖擷自臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」

原PO分享，這款雞胸肉出奇軟嫩，加上以排骨雞湯底調味，簡直是為了排骨雞麵加料而生的產品，他也坦言「一開始太興奮，直到吃光才發現忘記拍成品照，回家中途又買了一組，補上照片跟大家分享」。從原PO分享的照片可看出，排骨雞湯麵加上一整塊雞胸肉，讓整碗麵看起來十足豐富。

而此泡麵搭配組也引起PTT熱議，有網友大讚「光看包裝味道就都飄出來了」、「期待7-11出統一肉燥麵口味（雞胸肉）」、「好想加蛋來吃」、「深夜放毒利器」，但也有網友認為「剛吃完，跟想像中的味道落差滿大的，不鹹也不香」。

味味A排骨雞麵是味丹在1973年推出的泡麵口味，到現在已經熱銷超過50年，是台灣泡麵界的王者，與統一肉燥麵、維力炸醬麵、味王原汁牛肉麵並稱為「泡麵四大天王」。

《聯合新聞網》曾報導過泡麵排行，在去年（2024）泡麵10大排行中，味味A排骨雞麵是第六名，從第一名依序排名為：統一肉燥麵、來一客-鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉麵(袋)、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉麵、統一鮮蝦麵、統一阿Q雞汁排骨桶麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵(碗)。