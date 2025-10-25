不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準
全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
交通事故臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」表示，自己以來都很喜歡全聯，因為他們會把停車成本「內部化」，多數門市都會有屬於自己的停車場，方便顧客的停車需求，不會佔用其他道路，讓他直呼「根本一片淨土」。
貼文一出後，不少網友都表示「這是真的欸！後來全聯新開的門市幾乎都有停車格，最差都有機車格可以停」、「超級德政，雖然只是超市，但吸收自己的客人停車不佔用道路，真的值得嘉許！」、「只能說有停車空間，會讓人很願意去買東西」、「全聯近年新開的都有停車場沒錯，做出超市霸主的高度」、「早期或小間的都沒，但後來新開不管郊區或都市都會看到盡量規劃出汽或機車格」、「近期新開的全聯是如此，早期開的就不一定」。
不過，也有部分網友持相反意見，回應「那也是看地區吧？台北照樣顧客門口違停、廠商路邊卸貨...」、「我家旁邊的全聯把後面貨車出入口堆放雜物，結果一堆三噸半的外溢到社區車道，擋住轉彎視線」、「雙北例外謝謝」、「別太快下定義，你去看看在市中心的全聯再來說一次」、「才怪，新營金華路的全聯都是在人行道上下貨」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言