不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

台灣有不少美食或小物在外國人眼裡是最佳的伴手禮，有一名女網友日前在大賣場看到有南韓遊客狂掃貨架上的牙線棒，讓她相當訝異。貼文引起不少共鳴，許多人都大讚台灣的牙線棒耐用不容易斷，再加上外國Youtuber推薦，難怪會成為伴手禮。

2025-10-24 14:39