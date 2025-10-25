不是價格！交通粉專曝最愛「全聯1低調服務」 網狂讚：超市霸主水準

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，交通事故粉專指出，全聯在開設分店時，都會考量到停車成本，設立自己的停車場。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

交通事故臉書粉專「Owl貓頭鷹交通書」表示，自己以來都很喜歡全聯，因為他們會把停車成本「內部化」，多數門市都會有屬於自己的停車場，方便顧客的停車需求，不會佔用其他道路，讓他直呼「根本一片淨土」。

貼文一出後，不少網友都表示「這是真的欸！後來全聯新開的門市幾乎都有停車格，最差都有機車格可以停」、「超級德政，雖然只是超市，但吸收自己的客人停車不佔用道路，真的值得嘉許！」、「只能說有停車空間，會讓人很願意去買東西」、「全聯近年新開的都有停車場沒錯，做出超市霸主的高度」、「早期或小間的都沒，但後來新開不管郊區或都市都會看到盡量規劃出汽或機車格」、「近期新開的全聯是如此，早期開的就不一定」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「那也是看地區吧？台北照樣顧客門口違停、廠商路邊卸貨...」、「我家旁邊的全聯把後面貨車出入口堆放雜物，結果一堆三噸半的外溢到社區車道，擋住轉彎視線」、「雙北例外謝謝」、「別太快下定義，你去看看在市中心的全聯再來說一次」、「才怪，新營金華路的全聯都是在人行道上下貨」。

停車場 超市 人行道 車道 停車格 違停

不輸來一客！老饕推這款「泡麵界黑馬」：湯頭驚豔海味滿滿

台灣人相當愛吃泡麵，一名網友分享，近期發現台酒推出「魚蝦口味」的杯麵，湯頭讓他很驚艷，直呼「不輸來一客」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多免費磨咖啡豆「冒出胡椒香」 會員氣炸：超缺德

美式賣場好市多有提供磨豆機，讓會員免費使用。一名女網友分享，近期在好市多磨咖啡豆時，發現機器裡竟摻雜胡椒粒，讓她整包咖啡豆全毀。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她逛賣場見南韓遊客狂掃1不起眼小物 內行人力推：台灣之光

台灣有不少美食或小物在外國人眼裡是最佳的伴手禮，有一名女網友日前在大賣場看到有南韓遊客狂掃貨架上的牙線棒，讓她相當訝異。貼文引起不少共鳴，許多人都大讚台灣的牙線棒耐用不容易斷，再加上外國Youtuber推薦，難怪會成為伴手禮。

好市多重新上架1進口水果 老饕點頭讚：香甜脆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現1款曾經熱賣的進口水果，又重新上架了，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「全新服務」無預警登場！會員實測大讚：方便又快速

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現好市多無預警提供1項新服務，可以「直接隨車結帳」，讓她驚呼「很貼心」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

