不輸來一客！老饕推這款「泡麵界黑馬」：湯頭驚豔海味滿滿

台灣人相當愛吃泡麵，一名網友分享，近期發現台酒推出「魚蝦口味」的杯麵，湯頭讓他很驚艷，直呼「不輸來一客」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己最常吃來一客的「鮮蝦魚板麵」，近期發現台酒也推出「魚蝦口味」的杯麵，好奇買來嘗鮮，沒想到一吃發現湯頭相當濃郁，有滿滿的海鮮為，搭配料理米酒包，讓香氣、層次更豐富，直呼「超越來一客了」。

貼文一出後，不少網友都表示「這文聞得到香味，是正常的嗎？」、「使出加酒這招真的很過分」、「看了也好想吃，加米酒的泡麵真的讚死」、「那包酒是精髓了」、「海鮮口味真的好吃，湯頭很棒」、「真的好吃，再加個蛋加個蝦子就完美了」、「甚至不知道有出鮮蝦魚板 我都吃花雕雞」、「台酒的泡麵，基本上每一款都覺得好吃」。

不過，也有部分網友支持來一客，回應「來一客海鮮就是要加高粱啊，會被酒氣嗆到但真的很香」、「來一客鮮蝦魚板3分鐘泡好後，倒一點清酒下去，湯頭整個會高級起來」、「更愛統一鮮蝦麵」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康