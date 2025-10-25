好市多免費磨咖啡豆「冒出胡椒香」 會員氣炸：超缺德

美式賣場好市多有提供磨豆機，讓會員免費使用。一名女網友分享，近期在好市多磨咖啡豆時，發現機器裡竟摻雜胡椒粒，讓她整包咖啡豆全毀。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」貼出一張照片，是她近期在好市多北屯店，把購買的咖啡豆丟進磨豆機，結果磨完後發現味道和顆粒都不對勁，仔細一看才發現混入胡椒粒，讓她相當傻眼，大罵「到底是誰會在好市多磨豆機磨胡椒粒？有夠衰，被我遇到」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「這年頭生活真的太難了，去好市多磨咖啡豆還會混到胡椒粒」、「告示牌都寫了，僅供咖啡豆研磨使用，把胡椒粒放進咖啡研磨是什麼樣的素質」、「上次遇到一個磨堅果的，磨到一半卡住還大聲嚷嚷說怎麼壞掉了」、「只是想在好市多磨，沒想到卻好事多磨」、「變馬告咖啡？」、「好市多會員真的認為有付年費就什麼都可以欸」。

此外，也有部分網友提醒「可以直接在現場退費，就說用磨豆機磨出黑胡椒」、「上次我把咖啡豆倒下去才發現機器壞了，他們直接拿一包新的給我」、「我認為可以換貨，因為算是店家管理不當的問題」。