她逛賣場見南韓遊客狂掃1不起眼小物 內行人力推：台灣之光

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在大賣場發現韓國遊客狂掃牙線棒，讓她訝異又好奇。 示意圖／ingimage
有網友在大賣場發現韓國遊客狂掃牙線棒，讓她訝異又好奇。 示意圖／ingimage

台灣有不少美食或小物在外國人眼裡是最佳的伴手禮，有一名女網友日前在大賣場看到有南韓遊客狂掃貨架上的牙線棒，讓她相當訝異。貼文引起不少共鳴，許多人都大讚台灣的牙線棒耐用不容易斷，再加上外國Youtuber推薦，難怪會成為伴手禮。

這名女網友在Threads發文表示，前幾天去逛家樂福時，看到一名南韓遊客蹲在貨架前，掃光架上的牙線棒。從照片中看到這名遊客的手提籃裡裝滿了牙線棒，原PO很好奇地站在後面觀看，卻又擔心打擾到對方，直到這名遊客察覺自己被注目才轉頭，並且把手裡最後一包放回架上，還對原PO說「This for you」，讓她頓時愣住，只能笑著用韓文致謝，「我該說韓國人真的很大方嗎？」

貼文引起不少熱議，「原來這就是日本人看我掃貨的樣子」、「看到有韓國網紅拍影片說3M雙線很好用，建議買回去當伴手禮」、「韓國的牙線很容易斷，像台灣便宜的那種，之前聽某個YT有講過」、「香港人表示：我每次來台灣都抬一堆回去」、「住日本的我告訴你，台灣牙線細又不易斷，每次回去台灣也是要掃貨帶回來的必需品」。

許多愛用者也力推，「某航機上的餐具包會附一隻3M的牙線棒，不得不說3M牙線棒，真的是世界級好用」、「牙縫窄的人表示：3M這款牙線棒是我唯一用起來順手，而且線也不會歪掉、斷掉的，跪著求廠商不要停產」、「牙線棒真的只服3M的，我之前就想說為何日本不進口，有次去日本忘記帶牙線棒，買了當地的，用到很生氣。3M牙線棒台灣之光（尤其橘色雙線款）」。

伴手禮 家樂福 賣場 南韓

