好市多重新上架1進口水果 老饕點頭讚：香甜脆

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現1款曾經熱賣的進口水果，又重新上架了，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現「日本青森土岐蘋果」重新上架，他也發問「吃到的朋友再回報一下這批的品質如何」。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「台中南屯買，香甜脆」、「日本青森土岐蘋果，上市必買！脆，甜中帶酸，青森蘋果好滋味！」、「有點酸甜、「星期二在汐止店購得，脆、甜、微酸，沒上蠟，皮可吃，跟在青森產地吃的口感沒差很多」、「有被甜到」、「剛才買的，好吃有脆也有甜」、「今天在台中南屯買一箱」、「今天有買，跟其他蘋果比有不同的香味，脆甜好吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「本來想買、現場試吃後，放回去了，一個60元可以有更好的選擇」、「剛剛去看到有點綠，就沒有買說…」。

青森 好市多 日本 水果

相關新聞

好市多重新上架1進口水果 老饕點頭讚：香甜脆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現1款曾經熱賣的進口水果，又重新上架了，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多「全新服務」無預警登場！會員實測大讚：方便又快速

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現好市多無預警提供1項新服務，可以「直接隨車結帳」，讓她驚呼「很貼心」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

美式賣場Costco好市多販售各類生活用品深受消費者喜愛，除了商品不時推出折扣以外，加入會員後還可享有許多專屬優惠…

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

說到台灣人愛吃的泡麵，不少人會聯想到統一、維力、味味A等，然而近日一款「酸菜魚粉」在萊爾富上架，意外掀起熱潮。網友紛紛在社群平台上分享開箱心得，稱這款泡麵酸菜夠味、湯頭濃郁，有網友甚至直呼「比刁民酸菜魚還厲害」。

烤爐長鏽斑怎麼辦？網曝「1物＋清水」一擦就亮 內行推爆

不少人都會定期清潔居家環境，一名女網友分享，近期發現烤爐表面有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多烤雞腿「縮水式漲價」？4入198元被嫌貴 網友兩派論戰

美式賣場好市多（Costco）有不少「神級熱銷品」，其中烤雞大腿可說是榜上常客，是不少會員口中的必買熟食。近期烤雞腿再推出「4入新包裝」，讓小家庭直呼貼心，不必擔心吃不完。但有網友換算單支價格後，質疑小包裝有「縮水式漲價」嫌疑，引發熱議。

