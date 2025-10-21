好市多重新上架1進口水果 老饕點頭讚：香甜脆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現1款曾經熱賣的進口水果，又重新上架了，讓他相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現「日本青森土岐蘋果」重新上架，他也發問「吃到的朋友再回報一下這批的品質如何」。

貼文一出後，不少買過的網友都大推，紛紛表示「台中南屯買，香甜脆」、「日本青森土岐蘋果，上市必買！脆，甜中帶酸，青森蘋果好滋味！」、「有點酸甜、「星期二在汐止店購得，脆、甜、微酸，沒上蠟，皮可吃，跟在青森產地吃的口感沒差很多」、「有被甜到」、「剛才買的，好吃有脆也有甜」、「今天在台中南屯買一箱」、「今天有買，跟其他蘋果比有不同的香味，脆甜好吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「本來想買、現場試吃後，放回去了，一個60元可以有更好的選擇」、「剛剛去看到有點綠，就沒有買說…」。