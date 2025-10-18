好市多「全新服務」無預警登場！會員實測大讚：方便又快速

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現好市多無預警提供1項新服務，可以「直接隨車結帳」，讓她驚呼「很貼心」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，好市多現在可以直接隨車結帳，不需要把商品放到台子上，直接給會員卡、刷卡就好！大讚「超級方便又解決塞車問題！」不過，她也提醒，店員有說商品不多的前提，才能這樣結帳。

貼文一出後，不少網友都表示「今天去北屯好市多也有這個，我也是這樣結帳的」、「高雄大順店也有！上次也有體驗過一次超酷的，東西也不用搬來搬去，真的好讚」、「中秋節去買肉也是第一次體驗到！手上那個可以嗶商品，超酷」、「我是去內湖店，也是超多人的，真的有效改善」。

不過，也有部分網友提醒「感覺誤刷率很高」、「結完對一下明細，小心被誤刷，多算到錢」、「自已要再對一下明細比較好」。

根據《NOWNEWS》報導，好市多官方也回應，隨車結帳的服務，目前沒有明確規範幾樣商品以下， 只要能用肉眼辨別的數量跟品項，就可適用隨車結帳服務。