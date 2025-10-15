別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場Costco好市多販售各類生活用品深受消費者喜愛，除了商品不時推出折扣以外，加入會員後還可享有許多專屬優惠，但如果忽略6件事，恐無法充分發揮會員權益，等於白花錢。

根據美國理財網站《GOBankingRates》報導，你成為好市多會員後，若做了以下6件事，代表沒有充分利用各項福利、錢恐白花。首先，若你經常消費卻只辦基本金星會員卡，沒有升級成高級會員，將會錯失年度2%的消費回饋，以及多項專屬折扣。

第二，若會員沒有使用App和數位功能，包含數位會員卡、折扣查詢、旅遊優惠、油價比價、申請藥局續藥等工具，將會錯失許多省錢、省時的機會；第三，若忽略好市多的會員服務，例如保險、家居、汽車維修及裝修等，也可能少賺不少折扣。

第四，會員若沒有在好市多加油站加油，將會錯過低油價，不僅增加開銷，也浪費專屬優惠；放棄科克蘭自有品牌，偏好其他品牌，將會錯過優惠價格且品質可靠的商品；最後則是沒有利用免費家庭附卡，若只有主卡會員，家人將無法共享會員福利，同時也降低了會員卡的價值。

