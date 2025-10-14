泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
說到台灣人愛吃的泡麵，不少人會聯想到統一、維力、味味A等，然而近日一款「酸菜魚粉」在萊爾富上架，意外掀起熱潮。示意圖／ingimage

說到台灣人愛吃的泡麵，不少人會聯想到統一、維力、味味A等，然而近日一款「酸菜魚粉」在萊爾富上架，意外掀起熱潮。網友紛紛在社群平台上分享開箱心得，稱這款泡麵酸菜夠味、湯頭濃郁，有網友甚至直呼「比刁民酸菜魚還厲害」。

一名網友在threads發文直呼：「去萊爾富看到這酸菜魚粉一定要買爆」，不僅配料給得大方，就連怕辣的人也可以接受，湯頭能喝光，「一碗59元，兩件還有折扣，虎留香很可以，酸辣粉味我也買了，過幾天來試試」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「超好吃，買了一箱 ，最近完全沈迷於酸菜魚粉」、「兩款都超好吃，而且份量很足，我都泡大概8分鐘，很好吃」。還有網友表示已經連續兩周天天吃，加蛋做成蒸蛋料理也很不錯，直呼「比刁民酸菜魚還厲害」。

針對味道，也有網友坦言，「酸辣粉真的不推，大家還是吃酸菜魚就好」、「湯要少喝，因為我喝完超渴，渴到靠X」、「只有我覺得普通嗎」、「我覺得有點過譽了」。

儘管評價不一，目前部分門市已出現缺貨情形，有民眾抱怨跑了好幾間門市都買不到。萊爾富官方則表示，10月1日起全台門市將陸續補貨，並推出第二件優惠，建議民眾先致電門市確認庫存，免得白跑一趟。

