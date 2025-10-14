好市多烤雞腿「縮水式漲價」？4入198元被嫌貴 網友兩派論戰

美式賣場好市多（Costco）有不少「神級熱銷品」，其中烤雞大腿可說是榜上常客，是不少會員口中的必買熟食。近期烤雞腿再推出「4入新包裝」，讓小家庭直呼貼心，不必擔心吃不完。但有網友換算單支價格後，質疑小包裝有「縮水式漲價」嫌疑，引發熱議。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，他在新竹店注意到烤雞腿推出4入裝，售價為198元，看到價格讓他心一驚，「算算好像越來越貴了」。

事實上，好市多的烤雞腿原本都採8入裝，售價359元，平均每支約44.9元；今年8月時改為小包裝，6入裝的售價289元，平均每支漲至48.2元，4入裝的賣198元，換算下來每支雞腿的單價達49.5元。4入裝與最初的8入裝售價相較，平均每支單價從44.9元漲到49.5元，漲幅逾一成，讓人覺得有「縮水式漲價」之嫌。

貼文曝光，網友反應兩極，有人留言抱怨，「太貴啦！越來越貴！」、「今天買叉燒肉也變貴了」、「變小變貴就算了，還變難吃」、「今年變得鹹到靠北」。但也有不少人留言支持，「終於等到4入，8入根本吃不完」、「很剛好的份量」、「平均一隻50元至少比自助餐便宜」、「再貴還比大全聯、家樂福便宜30%以上」、「我覺得如果同時有4入和8入裝最好，給不同族群選擇」。

針對網友質疑，好市多官方曾於2025年8月回應表示：烤雞大腿推出小包裝是因應會員需求，目前僅在新竹、台南兩家賣場測試6入與4入版本，售價因受包材與人工成本影響有所微調。