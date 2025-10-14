快訊

烤爐長鏽斑怎麼辦？網曝「1物＋清水」一擦就亮 內行推爆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期發現烤爐有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期發現烤爐有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？示意圖／Ingimage

不少人都會定期清潔居家環境，一名女網友分享，近期發現烤爐表面有不少生鏽的痕跡，好奇發問金屬上的鏽要怎麼去除？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼出一張烤爐生鏽的照片，從圖片中可以發現，該烤爐表面已經出現大片鏽斑，讓她好奇發問「金屬上的鏽要買什麼可以去除？拜託大大們給我資訊」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「白醋＋小蘇打粉厚厚的敷幾分鐘，再刷一刷」、「鏽轉化劑一噴就不會生鏽了，上面會有一層氧化反應」、「WD40＋砂紙，鏽磨掉乾布擦一擦，可以拋成新的一樣，公司一堆生鏽架子久久都這樣處理」、「用WD40砂紙600番的慢慢搓，抹布隨時擦掉觀察，搓到自己滿意」、「去化工行買草酸」。

此外，最多網友推薦使用「錫箔紙」，回應「錫箔紙＋清潔劑＋水＝解決」、「烤肉用的錫箔紙搓搓」、「去超市買一捆錫箔紙，用錫箔紙沾點洗碗精＋水擦拭」、「用錫箔紙刷」。

不過，也有內行網友提醒清潔完後要做好防鏽，指出「重點！除完後一定要上保護，至於鏽有多深就要保佑了，除不乾淨上了保護漆，還是會從那個地方的內部開始，鏽到兩面就一個洞了」、「除鏽完後隔天要馬上上漆，不然又馬上生鏽了」、「這種烤爐除非上油保養，不然很快又會生鏽」。

