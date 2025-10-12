「最強超商茶葉蛋」找到了！1顆不到6元 網讚：便宜又入味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著物價上漲，超商茶葉蛋也跟著變貴。示意圖／ingimage
隨著物價上漲，超商茶葉蛋也跟著變貴。示意圖／ingimage

隨著物價持續攀升，便利商店的茶葉蛋也跟著漲價，不少民眾發現，現在一顆動輒15至18元，想在上班途中買杯咖啡配茶葉蛋，荷包總得多掏一點。不過近期美廉社推出的「超值茶葉蛋組」意外掀起討論，不僅口味被網友封為「超商界最好吃」，價格更是佛心，一顆平均不到6元。

美廉社日前推出「茶葉蛋50顆299元」的兌換方案，憑App即可跨店領取，期限一路到明（2026）年1月。小編還在官方Threads留言中分享，許多客人都誇他們家的蛋入味、香氣濃郁，甚至透露自己上班時也常搭配咖啡當早餐。

消息曝光後立刻吸引不少網友跟風嚐鮮，有人笑稱自己「早餐固定兩顆，已經吃掉四組」，還細心挑選裂紋少、顏色淺的蛋口感更剛好；也有人說從發現這個方案後已經連續吃了上百顆，直呼「便宜又順口」。不過，味道這方面見仁見智，仍有人認為茶葉香味太重、口味過鹹、蛋體偏小，吃起來不夠過癮。

事實上，網紅「Tigerdog/老虎狗」早在八月就曾在臉書上推薦過「茶葉蛋+咖啡」組合，表示自己迷上美廉社的拿鐵與茶葉蛋組，強調咖啡使用古坑豆與心樸鮮乳，風味順口、奶香濃郁。根據她分享的優惠組合，鮮奶拿鐵加兩顆茶葉蛋僅需49元，自備環保杯還可再折5元，被網友封為「最佛早餐」。

雖然每一家口味各有愛好者，但不少人仍認為美廉社這款茶葉蛋香氣足、價格實惠，能在高通膨時期撐起小確幸，也難怪會被網友稱為「超商茶葉蛋天花板」。

好市多鮮奶怎麼選？內行人曝「1品牌」優勢：口感濃厚、保存期限長

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期想在好市多購買鮮奶，好奇大家會買哪個牌子？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

近日有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文，對於發現家樂福居然有販售純鴨油、雞油與豬油表示驚訝，也讓不少愛下廚的網友直呼「竟然有這個」、「好方便」。

美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算

台灣的超市、賣場數量多且競爭激烈，除了大打價格戰之外，商品吸不吸引人也是重點之一。有網友發文表示住家附近開了一家「美廉社」，很好奇有什麼是必買的東西嗎？貼文引起熱議，內行人紛紛點名3種物品很划算。

好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己使用「蔬狗袋」的心得，掀起網友間的熱烈討論。該網友表示，因為颱風期間菜價高漲，且蔬菜保存困難，家中長輩推薦他購買「優系高效鎖鮮蔬果夾鏈袋」，並稱其為「蔬狗袋」。經過兩個多月的使用，該網友認為這款產品的保鮮效果非常出色，甚至連蝸牛都能在袋子裡存活數天。

客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，全聯針對即期商品會有特價優惠，他發現一名客人只用1句話，就讓店員把8折商品改成6折結帳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

