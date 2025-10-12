「最強超商茶葉蛋」找到了！1顆不到6元 網讚：便宜又入味

隨著物價持續攀升，便利商店的茶葉蛋也跟著漲價，不少民眾發現，現在一顆動輒15至18元，想在上班途中買杯咖啡配茶葉蛋，荷包總得多掏一點。不過近期美廉社推出的「超值茶葉蛋組」意外掀起討論，不僅口味被網友封為「超商界最好吃」，價格更是佛心，一顆平均不到6元。

美廉社日前推出「茶葉蛋50顆299元」的兌換方案，憑App即可跨店領取，期限一路到明（2026）年1月。小編還在官方Threads留言中分享，許多客人都誇他們家的蛋入味、香氣濃郁，甚至透露自己上班時也常搭配咖啡當早餐。

消息曝光後立刻吸引不少網友跟風嚐鮮，有人笑稱自己「早餐固定兩顆，已經吃掉四組」，還細心挑選裂紋少、顏色淺的蛋口感更剛好；也有人說從發現這個方案後已經連續吃了上百顆，直呼「便宜又順口」。不過，味道這方面見仁見智，仍有人認為茶葉香味太重、口味過鹹、蛋體偏小，吃起來不夠過癮。

事實上，網紅「Tigerdog/老虎狗」早在八月就曾在臉書上推薦過「茶葉蛋+咖啡」組合，表示自己迷上美廉社的拿鐵與茶葉蛋組，強調咖啡使用古坑豆與心樸鮮乳，風味順口、奶香濃郁。根據她分享的優惠組合，鮮奶拿鐵加兩顆茶葉蛋僅需49元，自備環保杯還可再折5元，被網友封為「最佛早餐」。

雖然每一家口味各有愛好者，但不少人仍認為美廉社這款茶葉蛋香氣足、價格實惠，能在高通膨時期撐起小確幸，也難怪會被網友稱為「超商茶葉蛋天花板」。