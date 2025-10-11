好市多鮮奶怎麼選？內行人曝「1品牌」優勢：口感濃厚、保存期限長

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期想在好市多購買鮮奶，好奇大家會買哪個牌子？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多想購買鮮奶，列出四款常見的鮮乳品牌，分別有「科克蘭全脂鮮」、「豐力富紐西蘭全脂鮮乳」、「義美低脂鮮乳」和「義美全脂鮮乳」，好奇發問「大家都扛哪種牛奶？為什麼？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「科克蘭，覺得好喝」、「便宜、且全脂的，台灣牛奶不值得買，太貴」、「義美，因為喜歡有生乳標誌，其他喝起來都不習慣」、「科克蘭喝習慣了且效期較長」、「基本上，沒有去乳糖的版本後，已不在好市多購買」、「分散風險換著買」、「統一紙盒牛奶，以前每個禮拜都去買，下架後就不去好市多買牛奶了」。

此外，最多網友選擇豐力富，回應「豐力富，便宜＋我喜歡保久乳的味道」、「我喜歡豐力富，口感比較濃厚」、「科克蘭、豐力富都喜歡，每次都各買一組」、「豐力富，因為覺得特別香濃，保存期限也長」、「我都喝紐西蘭的，因為很濃很香很好喝不會拉肚子」。