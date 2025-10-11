快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

好市多鮮奶怎麼選？內行人曝「1品牌」優勢：口感濃厚、保存期限長

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期想在好市多購買鮮奶，好奇大家會買哪個牌子？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多想購買鮮奶，列出四款常見的鮮乳品牌，分別有「科克蘭全脂鮮」、「豐力富紐西蘭全脂鮮乳」、「義美低脂鮮乳」和「義美全脂鮮乳」，好奇發問「大家都扛哪種牛奶？為什麼？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「科克蘭，覺得好喝」、「便宜、且全脂的，台灣牛奶不值得買，太貴」、「義美，因為喜歡有生乳標誌，其他喝起來都不習慣」、「科克蘭喝習慣了且效期較長」、「基本上，沒有去乳糖的版本後，已不在好市多購買」、「分散風險換著買」、「統一紙盒牛奶，以前每個禮拜都去買，下架後就不去好市多買牛奶了」。

此外，最多網友選擇豐力富，回應「豐力富，便宜＋我喜歡保久乳的味道」、「我喜歡豐力富，口感比較濃厚」、「科克蘭、豐力富都喜歡，每次都各買一組」、「豐力富，因為覺得特別香濃，保存期限也長」、「我都喝紐西蘭的，因為很濃很香很好喝不會拉肚子」。

好市多 牛奶 鮮奶

延伸閱讀

純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

大有來頭！好市多「1物」打65折出清 會員見價格驚呆：還是買不起

買中秋烤肉夯品「好市多燒烤片」女掀第二層見驚喜：很精彩

好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

相關新聞

好市多鮮奶怎麼選？內行人曝「1品牌」優勢：口感濃厚、保存期限長

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期想在好市多購買鮮奶，好奇大家會買哪個牌子？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

近日有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文，對於發現家樂福居然有販售純鴨油、雞油與豬油表示驚訝，也讓不少愛下廚的網友直呼「竟然有這個」、「好方便」。

美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算

台灣的超市、賣場數量多且競爭激烈，除了大打價格戰之外，商品吸不吸引人也是重點之一。有網友發文表示住家附近開了一家「美廉社」，很好奇有什麼是必買的東西嗎？貼文引起熱議，內行人紛紛點名3種物品很划算。

好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己使用「蔬狗袋」的心得，掀起網友間的熱烈討論。該網友表示，因為颱風期間菜價高漲，且蔬菜保存困難，家中長輩推薦他購買「優系高效鎖鮮蔬果夾鏈袋」，並稱其為「蔬狗袋」。經過兩個多月的使用，該網友認為這款產品的保鮮效果非常出色，甚至連蝸牛都能在袋子裡存活數天。

客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，全聯針對即期商品會有特價優惠，他發現一名客人只用1句話，就讓店員把8折商品改成6折結帳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

雞蛋上「兩行編碼」藏玄機！ 農業部解密…網勸：尾數C少買

購買雞蛋時，上面印的數字有什麼意涵呢？一名網友發文，稱他去買雞蛋，發現蛋上面印了兩行英文和數字，很好奇究竟代表生產日期還是到期日？對此，農業部網站解答前後排的數字意涵，也有內網友勸告不要買尾數是「C」的蛋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。