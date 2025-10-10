純動物油家樂福開售！「這材質」包裝惹議 小家庭卻大讚方便

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享家樂福居然有販售純鴨油、雞油與豬油。擷取自家樂福Carrefour商品網友真心話。
近日有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文，對於發現家樂福居然有販售純鴨油、雞油與豬油表示驚訝，也讓不少愛下廚的網友直呼「竟然有這個」、「好方便」。然而讓人意想不到的是，貼文引起的討論焦點並不在油品本身，而是「這種油為什麼是用塑膠包裝？」質疑聲浪讓留言區瞬間歪樓，網友們紛紛轉向關注包裝材質的安全性。

原PO雖然僅簡單表示「沒想到會用這種包裝」，卻立刻引發留言討論。一名網友質疑：「油脂用塑膠容器，怕溶出塑化劑。」還有人指出，「份量剛好，但高油性的東西放塑膠包裝真的不妥」，擔心長期食用可能影響健康。油品作為日常烹飪的基礎材料，與高溫接觸頻繁，因此這樣的疑慮引發不少共鳴。

有一派網友對塑膠包裝的風險表達擔憂。有買過這款油的網友分享：「味道是不錯，但是也怕塑化劑會溶出。」另一人則提到：「我國中化學老師說，只要是塑膠製品都會被融出塑化劑。」還有人直言「可惜不是玻璃容器」，這讓許多注重食安的消費者感到猶豫。

不過，留言區也出現另一派聲音，有網友出面反駁：「現在網路那麼發達，塑膠是有分類分等級的，不要沒查過就在那邊質疑科學。」他認為適用等級的塑膠本來就能安全裝油，只要不高溫加熱就沒問題。也有網友表示，「這種包裝好用多了」、「看起來很方便，不要加熱過度其實還好，適合小家庭料理使用」，認為這種設計其實更貼近現代生活。

