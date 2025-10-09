美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算
台灣的超市、賣場數量多且競爭激烈，除了大打價格戰之外，商品吸不吸引人也是重點之一。有網友發文表示住家附近開了一家「美廉社」，很好奇有什麼是必買的東西嗎？貼文引起熱議，內行人紛紛點名3種物品很划算。
原PO在PTT發文表示，很常在一些奇怪的地點看到「美廉社」，剛好最近住家附近也開了一家，因此想利用下班後的時間去逛一下，但因為沒去美廉社消費過，因此想問大家「美廉社有什麼必買的東西嗎？」
貼文一出，不少人都推薦茶葉蛋和咖啡，「咖啡加茶葉蛋，很划算」、「大冰咖+兩個茶葉蛋用環保杯，34元」、「茶葉蛋兩顆18元，補充蛋白質的好選擇」、「每個月月初app買濃萃咖啡系列，買2送3」、「大冰咖+雙蛋，神扯價格」。
還有網友指名酒類，「問就是酒啦」、「12%啤酒，之前19%的也不錯」、「只有歐洲酒值得買」、「波蘭10%熊啤，另一家熊標的7.7也不錯」、「酒廉社沒聽過？」、「啤酒讚，選項多又便宜」、「酒窖無誤」。
美廉社於2006年成立，目前全台已有800家，設立的地點多在鄰里巷弄間，多年來的經營方式，以平價、樸實的零售通路在市場上逐漸站穩腳步，且深入巷弄、街道中，以最貼近大家的距離，滿足家庭採買需求。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言