美廉社必買商品是什麼？ 內行人點名3物品：便宜又划算

台灣的超市、賣場數量多且競爭激烈，除了大打價格戰之外，商品吸不吸引人也是重點之一。有網友發文表示住家附近開了一家「美廉社」，很好奇有什麼是必買的東西嗎？貼文引起熱議，內行人紛紛點名3種物品很划算。

原PO在PTT發文表示，很常在一些奇怪的地點看到「美廉社」，剛好最近住家附近也開了一家，因此想利用下班後的時間去逛一下，但因為沒去美廉社消費過，因此想問大家「美廉社有什麼必買的東西嗎？」

貼文一出，不少人都推薦茶葉蛋和咖啡，「咖啡加茶葉蛋，很划算」、「大冰咖+兩個茶葉蛋用環保杯，34元」、「茶葉蛋兩顆18元，補充蛋白質的好選擇」、「每個月月初app買濃萃咖啡系列，買2送3」、「大冰咖+雙蛋，神扯價格」。

還有網友指名酒類，「問就是酒啦」、「12%啤酒，之前19%的也不錯」、「只有歐洲酒值得買」、「波蘭10%熊啤，另一家熊標的7.7也不錯」、「酒廉社沒聽過？」、「啤酒讚，選項多又便宜」、「酒窖無誤」。

美廉社於2006年成立，目前全台已有800家，設立的地點多在鄰里巷弄間，多年來的經營方式，以平價、樸實的零售通路在市場上逐漸站穩腳步，且深入巷弄、街道中，以最貼近大家的距離，滿足家庭採買需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康