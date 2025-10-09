快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己使用「蔬狗袋」的心得，掀起網友間的熱烈討論。該網友表示，因為颱風期間菜價高漲，且蔬菜保存困難，家中長輩推薦他購買「優系高效鎖鮮蔬果夾鏈袋」，並稱其為「蔬狗袋」。經過兩個多月的使用，該網友認為這款產品的保鮮效果非常出色，甚至連蝸牛都能在袋子裡存活數天。

根據該網友分享，他習慣將地瓜葉、小黃瓜、大蕃茄等蔬菜分別放入夾鏈袋保存。即使外出幾天回家，小黃瓜依然保持脆嫩，地瓜葉也能長時間保持新鮮。更有趣的是，他提到家裡的陸龜和鬆獅蜥對蔬菜的新鮮度非常挑剔，但使用該產品後，成功避免浪費，省下不少開銷。

貼文曝光後吸引大量網友留言討論，多數人對「蔬狗袋」的保鮮效果表示讚賞。一名網友表示：「我習慣買Costco的蘿蔓生菜，每天吃，到第七天還是翠綠。」另一名網友則分享：「杏鮑菇放進蔬果袋，加三張廚房用乾紙巾，十天也能保持新鮮！」甚至有網友提到九層塔放入袋中近10天仍然保持綠色。

然而，並非所有使用者都對此產品感到滿意。一些網友反映「蔬狗袋」可能出現脆化問題。一名網友留言：「之前開一盒沒用完，搬家的時候發現全部脆化，沒開封的也是。」另一人也指出：「奇怪？我買的同品牌產品，連用3個都直接在冰箱碎掉了，害我還要清理冰箱碎渣。」

此外，也有部分使用者表示自己未曾遇到脆化情況。一名網友分享：「我用了4盒都沒遇過脆化，很推」但也有人反對：「這個真的很難用，請避雷。」

夾鏈袋 Costco 好市多

相關新聞

好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己使用「蔬狗袋」的心得，掀起網友間的熱烈討論。該網友表示，因為颱風期間菜價高漲，且蔬菜保存困難，家中長輩推薦他購買「優系高效鎖鮮蔬果夾鏈袋」，並稱其為「蔬狗袋」。經過兩個多月的使用，該網友認為這款產品的保鮮效果非常出色，甚至連蝸牛都能在袋子裡存活數天。

客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，全聯針對即期商品會有特價優惠，他發現一名客人只用1句話，就讓店員把8折商品改成6折結帳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

雞蛋上「兩行編碼」藏玄機！ 農業部解密…網勸：尾數C少買

購買雞蛋時，上面印的數字有什麼意涵呢？一名網友發文，稱他去買雞蛋，發現蛋上面印了兩行英文和數字，很好奇究竟代表生產日期還是到期日？對此，農業部網站解答前後排的數字意涵，也有內網友勸告不要買尾數是「C」的蛋。

肉買太多又怕壞！網推一招「分裝急凍法」 省空間又保鮮

中秋節將至，不少民眾提前前往好市多（Costco）採買肉品備戰烤肉趴。不過，若提前幾天買肉，究竟該冷藏還是冷凍，也成了新手買家的一大煩惱。

買中秋烤肉夯品「好市多燒烤片」女掀第二層見驚喜：很精彩

中秋節連假到了，許多民眾選擇與親友相約烤肉應景。近日，一名女網友在高雄大順地區的美式賣場好市多（Costco）購買了一盒燒烤肉片，沒想到掀開第一層肉片後，發現第二層的肉片油花特別豐富，讓她感到相當錯愕。

無印良品「1收納神物」便宜又實用 眾人力推：常出國者必備

無印良品一向以簡約又實用的設計受到消費者喜愛，旅遊KOL酒妮日前在Threads上發文，分享了一款超好用的神級商品「附夾鏈多層式口袋夾」，意外引發網友熱烈討論，不少用過的網友也大讚「真的好用」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。