好市多新神器「蔬狗袋」！網讚保鮮效果極佳 加碼一招「放10天仍新鮮」

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享自己使用「蔬狗袋」的心得，掀起網友間的熱烈討論。該網友表示，因為颱風期間菜價高漲，且蔬菜保存困難，家中長輩推薦他購買「優系高效鎖鮮蔬果夾鏈袋」，並稱其為「蔬狗袋」。經過兩個多月的使用，該網友認為這款產品的保鮮效果非常出色，甚至連蝸牛都能在袋子裡存活數天。

根據該網友分享，他習慣將地瓜葉、小黃瓜、大蕃茄等蔬菜分別放入夾鏈袋保存。即使外出幾天回家，小黃瓜依然保持脆嫩，地瓜葉也能長時間保持新鮮。更有趣的是，他提到家裡的陸龜和鬆獅蜥對蔬菜的新鮮度非常挑剔，但使用該產品後，成功避免浪費，省下不少開銷。

貼文曝光後吸引大量網友留言討論，多數人對「蔬狗袋」的保鮮效果表示讚賞。一名網友表示：「我習慣買Costco的蘿蔓生菜，每天吃，到第七天還是翠綠。」另一名網友則分享：「杏鮑菇放進蔬果袋，加三張廚房用乾紙巾，十天也能保持新鮮！」甚至有網友提到九層塔放入袋中近10天仍然保持綠色。

然而，並非所有使用者都對此產品感到滿意。一些網友反映「蔬狗袋」可能出現脆化問題。一名網友留言：「之前開一盒沒用完，搬家的時候發現全部脆化，沒開封的也是。」另一人也指出：「奇怪？我買的同品牌產品，連用3個都直接在冰箱碎掉了，害我還要清理冰箱碎渣。」

此外，也有部分使用者表示自己未曾遇到脆化情況。一名網友分享：「我用了4盒都沒遇過脆化，很推」但也有人反對：「這個真的很難用，請避雷。」