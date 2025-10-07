客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

購買雞蛋時，上面印的數字有什麼意涵呢？一名網友發文，稱他去買雞蛋，發現蛋上面印了兩行英文和數字，很好奇究竟代表生產日期還是到期日？對此，農業部網站解答前後排的數字意涵，也有內網友勸告不要買尾數是「C」的蛋。

2025-10-07 08:37