客人搶全聯特價品 1句成功喊價6折！內行人曝實情：別誤導大家

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因販售各種生鮮食材，深受不少消費者喜愛。圖／聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，全聯針對即期商品會有特價優惠，他發現一名客人只用1句話，就讓店員把8折商品改成6折結帳，驚呼「學到一招了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實説」表示，日前逛全聯時發現店員正在更換即期品貼紙，將8折標改成6折標，他原本乖乖在一旁等待，沒想到一名客人直接拿著8折商品去結帳，並對店員表示「現在時間是6折」，經店員確認後，真的將商品打6折，讓他直言「哪像我傻傻等店員一一的改標，有時還搶不到」。

貼文一出後，不少人都表示，「上次我還看到有個客人把便當藏在貨架裡，想說他幹嘛買這麼多糖？結果從一堆糖後拿出兩個便當去結帳」、「婆婆媽媽新招式？」、「臉皮很厚，不要學比較好」、「以前是6折沒人要買，現在是6折買不到」、「個人建議6折品別買，多次經驗6折都當天到期」。

此外，也有部分網友提醒，「請不要誤導消費者，這是不對的行為，而且打折時間是沒有固定哦！」、「每間店不同時段折扣，以生鮮人員貼標為準，拿到收銀台要求折扣或事先放購物籃，生鮮人員是可以拒絕幫打折扣喔」、「不要誤導大家哦，每一間的折扣時間都不一樣，而且公司有規定，商品一旦離貨架，是不能幫客人打折扣的，就算是客人盧一樣也不行，冷藏櫃上面都有張貼提醒事項」。

