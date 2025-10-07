雞蛋上「兩行編碼」藏玄機！ 農業部解密…網勸：尾數C少買

購買雞蛋時，上面印的數字有什麼意涵呢？一名網友發文，稱他去買雞蛋，發現蛋上面印了兩行英文和數字，很好奇究竟代表生產日期還是到期日？對此，農業部網站解答前後排的數字意涵，也有內網友勸告不要買尾數是「C」的蛋。

一名網友在臉書社團「我愛全聯—好物老實說」發文，表示自己最近去買了一盒雞蛋，發現蛋上面寫著兩排用英文和數字編成的號碼，好奇「蛋上的日期印的是到期日還是生產日？」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友解答號碼的意思，「蛋上面印的是生產日期，政府就怕不肖的商人把過期的蛋拿去換盒子重新在改日期在拿出來販賣或便宜賣給麵包店，才規定要在蛋上蓋出產日期」、「製造日期」、「生產日，效期在盒內紙上」、「雞蛋上面是製造日期，通常可以放1個月」。

農業部國產雞蛋溯源平台也解答，雞蛋上面編號第一排為「溯源編碼」，第二排為「包裝日期＋生產方式」，最後的字母如果是O，代表有機生產、F代表放牧生產、B代表平飼生產、E代表豐富化籠飼生產、C代表一般籠飼生產。

也有網友建議不要買尾數是C的雞蛋，「拜託不要再買坐監獄C蛋了，很不人道。商人取了一堆好好看名字，在冷藏區變很貴」、「C或E標真心不要買，都打很多生長激素、催卵藥劑、抗生素與防疾病藥物」、「請避開EC結尾」、「全聯一堆C還賣很貴，真的要認真挑一下」。