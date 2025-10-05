肉買太多又怕壞！網推一招「分裝急凍法」 省空間又保鮮

中秋節將至，不少民眾提前到好市多（Costco）採買肉品備戰烤肉趴。不過，若提前幾天買肉，究竟該冷藏還是冷凍，也成了新手買家的一大煩惱。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己買了一包真空包裝的澳洲羊梅花肉，但商品未陳列在架上，得請店員至倉庫取貨。結帳回家後發現肉質偏軟，擔心是「冷凍退冰後再冷藏」的產品，因此貼出照片詢問：「該整包冷凍、拆開分裝，還是直接冷藏才不會變質？」

許多老手指出，包裝上標明「冷藏肉」，且保存期限到10月9日，代表是全程冷藏非冷凍肉，「保持真空、不拆封放在冰箱深層冷藏即可」，有網友補充這樣的狀態其實等同「濕式熟成」，反而能讓肉質更嫩、風味更穩定。只要家中冰箱溫度足夠，放冷藏到中秋節烤都沒問題。

另一派人則主張「分裝冷凍更安心」，他們建議先把整包肉放入冷凍約1至2小時，待稍微變硬後切片、分袋密封冷凍，烤前再移至冷藏退冰，「微凍好切又不傷纖維，退冰也更均勻。」還有人提醒避免以熱水退冰，容易流失肉汁，若要加快速度，整包真空袋泡冷水退冰最安全。

至於肉質評價，多數網友一致好評，形容這款羊梅花「騷味不重、帶奶香」，簡單撒鹽或孜然粉就能上桌，甚至笑稱「比法式羊排還好吃」。另有熟客透露，這款商品常以整塊真空包販售，若想買需向員工索取，「盤裝切好的雖方便，但每公斤貴好幾百元」。