聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠。圖／聯合報系資料照
中秋節將至，不少民眾提前到好市多Costco）採買肉品備戰烤肉趴。不過，若提前幾天買肉，究竟該冷藏還是冷凍，也成了新手買家的一大煩惱。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己買了一包真空包裝的澳洲羊梅花肉，但商品未陳列在架上，得請店員至倉庫取貨。結帳回家後發現肉質偏軟，擔心是「冷凍退冰後再冷藏」的產品，因此貼出照片詢問：「該整包冷凍、拆開分裝，還是直接冷藏才不會變質？」

許多老手指出，包裝上標明「冷藏肉」，且保存期限到10月9日，代表是全程冷藏非冷凍肉，「保持真空、不拆封放在冰箱深層冷藏即可」，有網友補充這樣的狀態其實等同「濕式熟成」，反而能讓肉質更嫩、風味更穩定。只要家中冰箱溫度足夠，放冷藏到中秋節烤都沒問題。

另一派人則主張「分裝冷凍更安心」，他們建議先把整包肉放入冷凍約1至2小時，待稍微變硬後切片、分袋密封冷凍，烤前再移至冷藏退冰，「微凍好切又不傷纖維，退冰也更均勻。」還有人提醒避免以熱水退冰，容易流失肉汁，若要加快速度，整包真空袋泡冷水退冰最安全。

至於肉質評價，多數網友一致好評，形容這款羊梅花「騷味不重、帶奶香」，簡單撒鹽或孜然粉就能上桌，甚至笑稱「比法式羊排還好吃」。另有熟客透露，這款商品常以整塊真空包販售，若想買需向員工索取，「盤裝切好的雖方便，但每公斤貴好幾百元」。

相關新聞

肉買太多又怕壞！網推一招「分裝急凍法」 省空間又保鮮

中秋節將至，不少民眾提前前往好市多（Costco）採買肉品備戰烤肉趴。不過，若提前幾天買肉，究竟該冷藏還是冷凍，也成了新手買家的一大煩惱。

買中秋烤肉夯品「好市多燒烤片」女掀第二層見驚喜：很精彩

中秋節連假到了，許多民眾選擇與親友相約烤肉應景。近日，一名女網友在高雄大順地區的美式賣場好市多（Costco）購買了一盒燒烤肉片，沒想到掀開第一層肉片後，發現第二層的肉片油花特別豐富，讓她感到相當錯愕。

無印良品「1收納神物」便宜又實用 眾人力推：常出國者必備

無印良品一向以簡約又實用的設計受到消費者喜愛，旅遊KOL酒妮日前在Threads上發文，分享了一款超好用的神級商品「附夾鏈多層式口袋夾」，意外引發網友熱烈討論，不少用過的網友也大讚「真的好用」。

大有來頭！好市多「1物」打65折出清 會員見價格驚呆：還是買不起

美式賣場好市多時常推出各式優惠商品，憑藉高性價比與多元選擇，深受顧客喜愛。不過，近日有網友到好市多賣場購物，發現一瓶S牌美國紅葡萄酒...

台灣1經典零食包裝不同「口感有差」？ 員工出面解答了

義美小泡芙是不少台灣人從小吃到大的經典零食，甚至連韓星都被它收服。一名網友表示，義美小泡芙的巧克力口味有兩種包裝，讓他相當好奇差在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她力推好市多1商品「分量足、好抽取」 一票人點頭：快變傳家寶

美式賣場好市多的商品種類多樣，價格又實惠，總吸引不少消費者光顧。有一名女網友在臉書上推薦一款日本製的PE分裝袋，一盒有1000入，分量足夠又不容易破，讓她覺得CP值很高。貼文引來不少共鳴，用過的人都大讚可以用很久。

