買中秋烤肉夯品「好市多燒烤片」女掀第二層見驚喜：很精彩

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠，是不少人採買的好去處。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
中秋節連假到了，許多民眾選擇與親友相約烤肉應景。近日，一名女網友在高雄大順地區的美式賣場好市多（Costco）購買了一盒燒烤肉片，沒想到掀開第一層肉片後，發現第二層的肉片油花特別豐富，讓她感到相當錯愕。

該網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享照片與心得，直言「昨天高雄大順買的燒烤片，第二層很精彩，供參」，只見照片第一層的肉片有著完美的油花，但第二層的肉片油花明顯多了許多，原PO只好自行切除。

文章一出後馬上引起熱議，不少人表示「太沒品了」、「這也太扯…還放在下層就是居心不良啊」、「為什麼要擺二層？為什麼不把下層換來上層擺，這明明就是不老實」、「我之前買也是這樣⋯」。

但也有人認為「別意外！從開業到現在這是正常現象！已經買了N次都有這種情形」、「長久以來，一直是這樣」、「原肉切下來就是這樣」、「很正常呢」、「買牛小排原肉回來切也是會這樣，就看運氣而已」。

商品推薦

