無印良品「1收納神物」便宜又實用 眾人力推：常出國者必備

無印良品一向以簡約又實用的設計受到消費者喜愛，旅遊KOL酒妮日前在Threads上發文，分享了一款超好用的神級商品「附夾鏈多層式口袋夾」，意外引發網友熱烈討論，不少用過的網友也大讚「真的好用」。

酒妮表示，過去每次出國旅遊回來，總會剩下不同幣值的紙鈔與零錢，像是美金、日圓、韓元、泰銖等，常常東放西塞不知道怎麼整理，讓她覺得很困擾。直到她發現了無印良品的這款「附夾鏈多層式口袋夾」，才真正解決了問題。

她說這個收納小物設計相當簡單卻十分實用，總共有四個大格與四個小格，不但可以把四種不同國家的鈔票與零錢分門別類，還能順便收納常用的交通卡，直呼這是此生在無印良品買過最好用又便宜的東西。

貼文曝光後，引來超過6.5萬次瀏覽，網友們紛紛在留言區熱烈回應，「真心不騙的好用」、「超方便，我也要去買」、「感覺實用」、「好實用，謝謝分享」；還有內行人也分享心得，「他們還有另外一種是活頁的，我都另外買補充的活頁，所以可以放不同的貨幣，一種貨幣裝一頁」、「我一本裝手燈手帶、一本裝各國貨幣，還有一本拿來裝耳環戒指之類的小飾品，真心好用」。