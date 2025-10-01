快訊

大有來頭！好市多「1物」打65折出清 會員見價格驚呆：還是買不起

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多，深受消費者喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多時常推出各式優惠商品，憑藉高性價比與多元選擇，深受顧客喜愛。不過，近日有網友到好市多賣場購物，發現一瓶S牌美國紅葡萄酒，2個月內價格打了65折出清，但仔細一看，折後扣的價格仍高達13萬9997元，讓眾人驚呼「還是買不起」。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，好市多販售2018年的S牌美國紅葡萄酒，7月25日時的販售價格是21萬2199元，9月25日的價格則是13萬9997元，才過2個月直接打了65折。

根據好市多標示牌，S牌美國紅葡萄酒出產自美國加州納帕谷（Napa Valley），其數量稀少、價格高昂，具高評價高品質，為美國知名膜拜酒，該品牌1992年份的6公升裝，曾在拍賣會上以50萬美元（約台幣1523萬元）的天價成交。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這價格起伏真的猛」、「還好消費力沒到那，連注意都沒注意過」、「買了21萬拿回去退，再買13萬的，這樣會被白眼嗎？」、「早買早享受，晚買享折扣」，也有網友透露「美國納帕谷S牌是膜拜酒之王，產量少，不過（標價）後面7就是不再賣了」、「那是藝術品，價格隨喜歡的人訂的」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好市多 紅酒 美國

