台灣1經典零食包裝不同「口感有差」？ 員工出面解答了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，義美小泡芙的巧克力口味有兩種包裝，讓他相當好奇差在哪？示意圖／Ingimage
一名網友表示，義美小泡芙的巧克力口味有兩種包裝，讓他相當好奇差在哪？示意圖／Ingimage

義美小泡芙是不少台灣人從小吃到大的經典零食，甚至連韓星都被它收服。一名網友表示，義美小泡芙的巧克力口味有兩種包裝，讓他相當好奇差在哪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，義美小泡芙有兩種不同顏色的外包裝，一個是紅色，另一個是白色，但一樣都是巧克力口味，讓他相當困惑，好奇發問「這兩個差在哪裡？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我比較喜歡紅色那種包裝的，吃過幾次感覺這個版本包的餡比較多」、「我也不知道，但看包裝我覺得紅色比較好吃」、「兩個比較起來我覺得紅色包裝的泡芙體比較硬脆，白色比較酥，我還是喜歡紅色」、「一個是吃得到巧克力塊，另一個吃得到流心巧克力」、「紅色的要加熱才好吃，白色的一定要冷凍，後面包裝有說明」、「一個9顆、一個5顆，請斟酌購買」。

此外，留言區也有一名自稱義美產品經理的網友回應「兩種包裝通常是會用在不同通路，因應售價及成本，紅色包裝for便利商店之類零售，常見單入銷售！白色包裝for量販店、3入盒裝！有的在產品原料上也會有些不同，例如量販店的賣的通常比你單入買便宜，細節就在包裝裡的小泡芙可能瘦一點，整體成本會降一些」。

