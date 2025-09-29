她力推好市多1商品「分量足、好抽取」 一票人點頭：快變傳家寶

美式賣場好市多的商品種類多樣，價格又實惠，總吸引不少消費者光顧。有一名女網友在臉書上推薦一款日本製的PE分裝袋，一盒有1000入，分量足夠又不容易破，讓她覺得CP值很高。貼文引來不少共鳴，用過的人都大讚可以用很久。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文力推這款分裝袋，她說每次逛好市多都很想買回家用看看，但因為現場沒有展示品，而且一盒就有1000入，怕萬一買回家不好用的話會很浪費，再加上自己觀察發現這款產品從來沒有特價，因此遲遲不敢下手。原PO說看到第20次左右，終於牙一咬，下定決心買了。

所幸原PO使用過還覺得不錯，她說厚薄度雖然偏薄但不易破，尺寸算中型大小，大部分食物都裝得下，而且外盒設計很好擺放，很好抽取也很少連抽，唯一缺點則是只有耐熱90度，台製品牌有的可以耐熱到110度。至於價格方面，原PO覺得算是正常價位，雖然一次要買1000入感覺好像蠻貴的，但攤到一個就不算貴。

貼文一出，不少人都大讚便宜好用，還可以用很久，「這很好用，可以用很久，重點產地是日本」、「我家的快要變成傳家寶了，用了很多年然後一直都用不完（跟保鮮膜一樣）」、「小孩小學時買一盒，現在已大學畢業還沒用完，分裝物品很好用」、「這超級好用，平均單價超便宜」、「超級好用，不知道已經用了多少盒」、「我家覺得好用，裝食物、物品或當保鮮膜整個碗放進去都好用，已經買第三盒了」、「我也是買了一盒用了2年多還沒用完，真的分量很夠」。

但也有網友覺得不好用，「冷凍的話，容易破，其他時候都還不錯用」、「有的會漏，很少數」、「真的很薄，買過一次，就不會考慮再買了」。