快訊

救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

她力推好市多1商品「分量足、好抽取」 一票人點頭：快變傳家寶

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠，是不少人採買的好去處。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多商品種類多樣且價格實惠，是不少人採買的好去處。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多的商品種類多樣，價格又實惠，總吸引不少消費者光顧。有一名女網友在臉書上推薦一款日本製的PE分裝袋，一盒有1000入，分量足夠又不容易破，讓她覺得CP值很高。貼文引來不少共鳴，用過的人都大讚可以用很久。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文力推這款分裝袋，她說每次逛好市多都很想買回家用看看，但因為現場沒有展示品，而且一盒就有1000入，怕萬一買回家不好用的話會很浪費，再加上自己觀察發現這款產品從來沒有特價，因此遲遲不敢下手。原PO說看到第20次左右，終於牙一咬，下定決心買了。

所幸原PO使用過還覺得不錯，她說厚薄度雖然偏薄但不易破，尺寸算中型大小，大部分食物都裝得下，而且外盒設計很好擺放，很好抽取也很少連抽，唯一缺點則是只有耐熱90度，台製品牌有的可以耐熱到110度。至於價格方面，原PO覺得算是正常價位，雖然一次要買1000入感覺好像蠻貴的，但攤到一個就不算貴。

貼文一出，不少人都大讚便宜好用，還可以用很久，「這很好用，可以用很久，重點產地是日本」、「我家的快要變成傳家寶了，用了很多年然後一直都用不完（跟保鮮膜一樣）」、「小孩小學時買一盒，現在已大學畢業還沒用完，分裝物品很好用」、「這超級好用，平均單價超便宜」、「超級好用，不知道已經用了多少盒」、「我家覺得好用，裝食物、物品或當保鮮膜整個碗放進去都好用，已經買第三盒了」、「我也是買了一盒用了2年多還沒用完，真的分量很夠」。

但也有網友覺得不好用，「冷凍的話，容易破，其他時候都還不錯用」、「有的會漏，很少數」、「真的很薄，買過一次，就不會考慮再買了」。

好市多

延伸閱讀

限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

兒時夢想成真！好市多開賣「成人版家家酒玩具」 新品曝秒吸眼球

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

排隊進北屯好市多加油沒打燈 主張「有人指揮」...結局逆轉了

相關新聞

她力推好市多1商品「分量足、好抽取」 一票人點頭：快變傳家寶

美式賣場好市多的商品種類多樣，價格又實惠，總吸引不少消費者光顧。有一名女網友在臉書上推薦一款日本製的PE分裝袋，一盒有1000入，分量足夠又不容易破，讓她覺得CP值很高。貼文引來不少共鳴，用過的人都大讚可以用很久。

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

世界真的是瘋了！全家繼推出香菜口味霜淇淋新口味後，這回直接又開賣「香菜氣泡水」，讓網友笑說：「連氣泡水都不放過！」一打開瓶蓋就能聞到香菜味，喝起來則是氣泡水本人，不是什麼液體香菜，算是意外溫和。

限時特價！好市多「超人氣蛋捲禮盒」秒被掃空 一票人敲碗這口味

隨著中秋節腳步逼近，送禮熱潮也隨之升溫。美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，成為民眾挑選禮盒的熱門去處。近日就有網友分享...

兒時夢想成真！好市多開賣「成人版家家酒玩具」 新品曝秒吸眼球

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、深受民眾喜愛，近期又掀起話題。有網友在賣場發現一款冰淇淋機，驚呼「成人版家家酒玩具竟然...

全家超商限時販售泰國1熱門飲品 一票網友驚呼：還能吃果肉

台灣夏季天氣炎熱，不少超商也會順勢推出新品或優惠。一名網友分享，全家便利商店竟然推出新品「整顆椰子」，只要壓一下就能直接喝到新鮮椰子水！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多熱門月餅開賣 老饕建議1時間再去搶便宜：幾乎半價

中秋節將至，不少家庭會選擇到好市多大採購，就有一名女網友驚喜發現，好市多販售的美心月餅這次推出單入盒裝，開心直呼「終於可以自己買來吃看看了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。